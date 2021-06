1XBET CAMEROUN CODE PROMO 2021 : GUIDE POUR EN OBTENIR :: CAMEROON

Le code promotionnel 1xBet lors de l'inscription d’un parieur du Cameroun augmente la récompense standard de 100% sur le versement sur son compte : ça fait +130%. De cette façon, vous ne recevez pas 60 000 XAF, mais immédiatement 78 000 XAF ! Tout cela fonctionne si vous entrez 130FOOT dans le champ du formulaire de création du compte.

130FOOT n'a pas de date d'expiration et garantit un additif de 130% à votre dépôt.

Notre code promo 2021

Le système de récompenses est un outil de marketing important qui permet d'attirer et de retenir des joueurs. De tous les bonus, le plus populaire est le code promotionnel de bienvenue, car il augmente considérablement la première recharge. Tous les codes sont faciles à obtenir, car le bookmaker est intéressé à soutenir les joueurs réguliers et à attirer de nouveaux.

Le coupon peut être obtenu sur les ressources consacrées aux bookmakers, sur notre site, sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez tout simplement copier 130FOOT et en profiter.

Où saisir le code promo

Les codes des bookmakers sont activés en entrant le contenu du coupon dans une ligne spéciale. Celui pour l'inscription est indiqué lors du passage du questionnaire, qui s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton «Inscription». Tous les champs de la page doivent être remplis :

– Indiquer le pays de résidence;

– Choisir la devise du dépôt;

– Choisir un bonus de premier dépôt (sport ou casino);

– Saisir la combinaison 130FOOT.

Après, vous devez accepter les règles de l'entreprise et activer le compte. Les coupons bonus n'ont pas besoin d'activation spéciale. Mais n’oubliez pas de cocher la case dans votre compte “Participer aux promotions”. Après l'inscription, le nouveau membre obtient une offre de 130% de la reconstitution, dans la limite de 78 000 XAF (ou 130 euros pour les parieurs européens).

Une fois votre compte créé, vous devez vérifier l'exactitude de vos données.

Conditions

La société fournit des coupons promo sous certaines conditions, dont le respect est étroitement surveillé :

– Le bonus d'inscription est réservé à un membre de la famille;

– Il est nécessaire de répondre à toutes les questions du questionnaire d'inscription;

– Les points bonus sont valables un mois à compter de la date d'échéance;

– La limite du premier dépôt est de 600 XAF.

Les points obtenus doivent être misés pour les paris combinés. Le solde total des paris doit être cinq fois supérieur à la taille du premier dépôt. Chaque combiné doit être composé de trois événements dont la cote = 1,4 (ou plus).

Une fois que le joueur a pleinement rempli ses obligations de mise, les fonds seront transférés sur le solde du compte principal et seront dispo pour le retrait. Une tentative de retirer les bonus avant leur mise entraîne l'annulation imminente de la promotion.

Coupon 2021 pour les joueurs camerounais

Maintenant, vous devez vous demander, est-ce que le code promo 1x fonctionne au Cameroun aussi ?

Si vous résidez au Cameroun, vous serez heureux de savoir que cette promotion y est disponible et vous pouvez profiter d'un large éventail de sports et de jeux de casino avec l'offre exclusive. Ces fonds supplémentaires peuvent être utilisés lors de paris sur vos catégories sportives préférées. De plus, sur 1xbet.cm , les joueurs peuvent utiliser maintenant la monnaie XAF pour placer des paris et ne pas s'inquiéter des taux de change.

Il ne faut que vous inscrire et vous pourrez alors réclamer la récompense de 130 %. C'est pratique parce que cela aide les nouveaux parieurs à ne pas risquer gros leur propre argent.

Aussi, n'oubliez pas de contacter l'équipe de soutien si vous avez des questions sur cette promotion. Le chat en direct sera le meilleur choix.

Où est le magasin de codes et comment l'utiliser ?

Vous pouvez non seulement obtenir gratuitement le coupon d'aujourd'hui sur notre site, mais aussi acheter des points bonus directement chez le bookmaker. Ce sont des points qui sont attribués sous forme de cashback ou de récompense. Par exemple, pour 8 résultats devinés dans «1xtoto», vous obtiendrez 100 points; pour tous les 12 de 12, on facturera 10 000. Peu à peu, les points sont accumulés sur le compte, et vous pouvez les utiliser. Comment ?

On va donc à la section “Magasin” et on échange des points pour 1 code promo pour un pari gratuit dans le bookmaker. Le prix minimum est de 50 ou 100 points. Les paris gratuits sont donnés sur tous les sports populaires, esports, sports virtuels.

Comment vérifier la validité de votre coupon

Dans le magasin, il y a un service de vérification du code de promotion. Vous pouvez cliquer dessus, puis entrer la combinaison qui vous a été donnée et cliquer sur le bouton “Vérifier”. Le système va examiner les chiffres/lettres, puis lancera un message avec une description détaillée :

– Sur quelles cotes on peut parier

– Pour quel sport le coupon est délivré

– Jusqu'à quel moment il est accessible

– Sur quel pari la promo est donnée (pari simple ou combiné)

Comment devenir membre du 1xBet

Le bookmaker prend soin du confort des clients en offrant les moyens les plus pratiques de se connecter au compte. Ouvrir un compte sur le site est assez simple. On propose quatre méthodes d'inscription :

– Avec le numéro de téléphone via un message;

– Par e-mail vous demandant de confirmer l'e-mail spécifié;

– En 1 clic. Le système génère lui-même un mot de passe, qui peut ensuite être remplacé;

– Grâce au réseau social : le moyen le plus populaire, au cours de laquelle le système copie le nom et le mot de passe du réseau social spécifié.

L'enregistrement à partir d'un téléphone mobile ( xbet.apk ) est similaire. Lors de l'inscription à partir de n'importe quel téléphone, le joueur aura la possibilité de choisir l'une des deux promotions :

– sports

– casino (pack de bienvenue)

Où et comment télécharger l'application mobile 1xbet pour le téléphone ?

Et après, il ne reste qu’à choisir le mode d’enregistrement ci-dessus et de confirmer l’inscription.

Coupon promo d'anniversaire

Vous rêvez d'obtenir un bonus d'anniversaire de votre bookmaker ? Tout est plus facile que vous pourriez imaginer ! Vous avez juste besoin d'aller dans votre compte personnel, remplir le champ avec des informations sur vous-même. Si vous le faites, le jour solennel désigné, l'administration enverra une combinaison précieuse. Vous n'aurez qu'à aller dans votre compte, aller à la section sportive ou en direct, ramasser les résultats souhaités et parier sur eux.

Conclusion

Le bonus de bienvenue 1xBet sur le premier dépôt est un excellent cadeau pour les utilisateurs qui ont décidé de découvrir le monde du pari. Notre coupon gratuit 130FOOT augmente encore plus votre bonus, pour que votre expérience soit plus gagnante !