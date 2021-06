CAMEROUN :: Covidgate : Le rapport d’audit sera présenté ce jour :: CAMEROON

Ce sera à l’Assemblée nationale dans le cadre d’une session plénière spéciale.

Comme annoncé par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, le 21 juin 2021 à l’Assemblée nationale, le rapport d’audit des 180 milliards de Fcfa affectés comme fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus sera rendu public ce jour par la Chambre des comptes. Cette communication spéciale se fera au cours de la séance plénière spéciale de la chambre basse du parlement dès 9h30.

La représentation nationale sera donc éclairée sur l’usage qui a été faite de cette importante enveloppe ainsi que ses répercussions économiques et sociales. Ce rapport est très attendu et intervient dans un contexte où le Tribunal criminel spécial (TCS) a procédé à l’audition de plusieurs personnes liées à cette affaire. « Un premier rapport avait fuité dans les réseaux sociaux. On s’est toujours demandé s’il venait de la Chambre des comptes ou pas. On attend d’être fixé demain sur le sort qui a été réservé à ce fonds dont la gestion interroge au sein de l’opinion », a lancé Alphonse Eloundou, enseignant.

Sur le terrain, la pandémie reste une préoccupation majeure. Pour améliorer sa stratégie, un nouveau montant a été défini pour faire face à ce tueur d’un autre genre ; un montant qui avait laissé les députés pantois au regard des questionnements encore sans réponses au sujet de l’utilisation des premiers fonds. Face à cette préoccupation de certains membres de l’Assemblée nationale, Louis Paul Motaze avait préféré présenter l’urgence de l’heure en laissant le soin à la Chambre des comptes de rendre, au moment venu, son rapport d’audit. « Mais les nouvelles dépenses c’est quoi ; c’est que nous avons été confrontés à une réalité qui est partie jusqu’à la présidence de la république. On s’est rendu compte qu’on peut bien lutter contre le coronavirus mais les hôpitaux manquent de choses essentielles.

Quand il n’y a pas de respirateurs… on voudra lutter mais on ne réussira pas. Il a été décidé qu’un effort devrait également être fait ; il ne faut pas seulement acheter des tests… mais améliorer le plateau technique. Nous savons qu’il y a un audit qui est en cours ; un audit dont les résultats doivent sortir je crois cette semaine. Je crois savoir que le parlement sera largement informé ».

Le Covidgate pourrait franchir une nouvelle étape ce jour