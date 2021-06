CAMEROUN :: Administrations publiques : Un guide pour le traitement de la solde et des pensions :: CAMEROON

Ce document vient répondre aux problèmes auxquels font face les usagers et les pensionnés

La présentation du guide pratique de traitement de la solde et des pensions dans l’administration publique camerounaise se tiendra le jeudi 24 juin 2021 à Yaoundé. Ce document a pour but de donner des renseignements sur les procédures et les pratiques de traitement de solde et des pensions. Ce guide apparait dans un contexte particulier. Il s’agit des nombreuses mutations qu’a connues le traitement de la solde avec la déconcentration des personnels de l’Etat et de la solde consacrée en 2012 y relatif, et qui implique une multiplicité d’acteurs avides de connaissances en la matière.

Ce guide permettra de pallier le problème de retard, réduire au maximum le double paiement et de maitriser la procédure de paiement des soldes et des pensions. Il vient révolutionner le traitement de la solde et des pensions dans l’administration publique camerounaise. Ce guide est le premier document à s’occuper de cette question et sera également une référence. Ledit guide a pour objectif d’être un référentiel à partir duquel les acteurs de la solde s’inspireront pour appréhender et traiter tout type de dossier, les acteurs du contrôle et de l’audit s’appuieront pour faire s’acquitter de leur tâche, les usagers s’informeront des procédures de la composition correcte de leurs dossiers.

A travers la mise sur pieds du système informatique ESD-Soft, les problèmes des travailleurs seront allégés. Il facilitera la célérité et permettra d’éviter les doubles paiements. Les cibles visées ce guide sont les acteurs de traitement de la solde, les acteurs de contrôle et de l’audit, les agents publics, les pensionnés et les ayants droit.