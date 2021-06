CAMEROUN :: SHELTER AFRIQUE: l’habitat Africain se donne rendez-vous à Yaoundé. :: CAMEROON

La 40e Assemblée générale annuelle (AGA) de Shelter Afrique, se déroule du 20 au 26 juin 2021 dans la capitale camerounaise. Le Kenya cèdera au Cameroun la présidence du bureau de cette rencontre annuelle de l’habitat Africain.

La rencontre de Yaoundé sera ponctuée par le symposium annuel sur le logement avec pour thème « Quatre décennies de politiques de logement abordable en Afrique : Cartographier les quarante prochaines années ». Outre la cartographie des quarante prochaines années de cette structure panafricaine, la rencontre de Yaoundé sera aussi marquée par l’intégration dans le tour de table de Shelter Afrique d’un nouvel actionnaire de classe « B » et la création d’autres opportunités d’actionnaires de classe « C », pour les institutions non africaines et les entreprises privées.

la Ministre de l’Habitat et du Développement urbain du Cameroun, recevra officiellement le flambeau de présidente de l’AGA de cette institution panafricaine de financement dédiée à la promotion de l’habitat et du secteur de l’immobilier en Afrique. L’information lui a été révélée le 26 mai 2021, au cours d’une réunion en visioconférence de l’AGA de Shelter Afrique, présidée par le président sortant, James Macharia, le Ministre kenyan aux transports, aux infrastructures et aux logements.

Au cours de la réunion de l’Assemblée générale qui s’est tenue par visioconference depuis le siège de Shelter Afrique à Nairobi, le 26 mai 2020, l’hon. Macharia a informé les ministres du Cameroun et du Zimbabwe de la performance de la société au cours de son mandat. Il a remercié les actionnaires, ses collègues ministres (…) du Cameroun et du Zimbabwe, le président du conseil d’administration de Shelter Afrique, le Dr Steve Mainda EBS, le directeur général, M. Andrew Pandeka Chimphondah, pour leur soutien pendant son mandat. Informe Shelter Afrique dans un communiqué officiel.

L’arrivée de la Camerounaise Célestine Ketcha Courtes à la tête de l’AGA de Shelter Afrique devrait permettre d’accélérer le décaissement des 6,6 milliards de FCFA mis à la disposition du Cameroun en mars 2021 par Shelter Afrique, à l’effet de réaliser les études de faisabilité d’un projet de construction de 3 000 logements « sociaux ». Ce projet fait partie d’un vaste programme de construction de logements « sociaux » qu’implémente le gouvernement camerounais depuis quelques années.