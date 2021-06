CAMEROUN :: Alice Nkom: Que Paul Biya ne signe donc pas les lettres de créance de C. John Lamora s'il est garçon :: CAMEROON

Invitée de Diaf Point de ce samedi 12 Juin, Me Alice Nkom comme toujours, sans langue de Bois, est revenue sur plusieurs points marquant de l’actualité camerounaise.

Ont été abordés au cours de ce Diaf Point les thematiques suivantes :

– Tracasseries d’obtention de visa pour le retour de la dépouille de la maman centenaire du Pr. Jean Bosco Talla.

– Deces aux USA de l’ancien Premier Ministre Achidi Achu.

– Réaction de Justine Diffo et ses amies, soutiens du régime de Yaoundé, à la suite de la lettre des femmes leaders politiques, au FMI contre toute autres aide financière pour la lutte contre la crise du Covid19 et la guerre au NOSO

– Situation des libertés individuelles et la crise du Nord et Sud Ouest

– La nomination Christopher John Lamora, un homosexuel, comme ambassadeur des USA au Cameroun.

Nous vous proposons dans son intégralité, l’ interview avec cette inoxydable brave Dame.