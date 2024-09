ASAF Cameroun offre plus de 50 bourses scolaires aux enfants handicapés et démunis de PROMHANDICAM :: CAMEROON

C'est au cours de la cérémonie solennelle de rentrée scolaire 2024-2025 de l'école maternelle et primaire inclusive et centre d'éducation spécialisée de promhandicam tenue ce 23 septembre au quartier mimboman II dans le 4ieme arrondissement de Yaoundé au Cameroun.

Ces bourses scolaires d'un montant total de 25 millions de francs CFA accordées à l'association promhandicam sont reparties ainsi que suit 12 millions de FCFA la totalité des frais scolaires payés par la fondation Asaf Cameroun en faveur de ces élèves, 4 millions pour l'achat du matériel didactique , couplé à ces 50 bourses scolaires, une action salutaire et louable pour le directeur de promhandicam M. Paul Bernard Noah qui n'a pas omis de le signifier lors de son propos de circonstance ce 23 septembre.

Rappelons que la Fondation ASAF Cameroun, est dirigée par le philanthrope visionnaire M. Eran Moas , représenté lors de cette cérémonie par madame Kimberley, ladite cérémonie s'inscrit dans «une série d'initiatives visant à promouvoir l'inclusion scolaire et l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants vivant avec un handicap martèle t-'elle, elle poursuit en disant, en plus des bourses, ASAF Cameroun finance également l'aménagement des salles de classe, assurant des infrastructures adaptées pour offrir un environnement propice à l'apprentissage».

Depuis sa création, ASAF Cameroun s'est imposée comme un acteur incontournable de la solidarité au Cameroun, avec pour mission de soutenir les couches les plus fragiles de la société.

À travers ces panoplies de partenariat avec les associations déjà réalisées sur l'étendue du territoire national; celui scellé ce 23 septembre avec PROMHANDICAM, permet à la fondation de renforcer ses actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement communautaire. Grâce à son appui continu, plus d'enfants handicapés peuvent accéder à une éducation de qualité, favorisant ainsi leur intégration socio-économique. Plus encore avec ce partenariat, ASAF Cameroun témoigne de l'importance de la coopération entre les organisations de la société civile pour garantir un avenir meilleur à ceux qui en ont le plus besoin.

Il faut le préciser, l'association PROMHANDICAM bénéficiaire de ces 50 bourses scolaires est un acteur clé dans la promotion des droits des personnes handicapées. Depuis sa création en 1975, elle œuvre au quotidien pour l'inclusion sociale et éducative des personnes handicapées au Cameroun.

Cet événement auquel les sourires pouvaient se lire sur les visages de ces boursiers et le top management de l'association promhandicam est une nouvelle étape dans le combat que mène ASAF Cameroun pour une société plus juste et inclusive, via l'amélioration des conditions d'apprentissage, tout en offrant une chance égale à ces enfants, la fondation contribue directement à leur épanouissement personnel et à leur intégration pleine et entière dans la société.

Au delà de cette remise des bourses scolaires, l'association promhandicam a tenue à primer son meilleur employé et enseignant de l'année scolaire 2023-2024.

Cette cérémonie courue et très médiatisée agrémentée par des intermèdes musicales auxquels a pris part le représentant du sous- préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4ieme un seul voeux a été émis à l'endroit des parents au niveau du suivi et de l'encadrement de leurs enfants à la maison question d'encourager davantage la fondation Asaf Cameroun dans leur élan de solidarité avec des meilleurs résultats pour l'année scolaire en cours qui compte au total 200 élèves.

Ensemble nous pouvons faire la différence et bâtir un Cameroun meilleur avec les élèves inclusifs, cette phrase est venue clore ces 3 heures de cérémonie autour d'une photo de famille qui entre désormais dans les annales de la fondation Asaf Cameroun aux côtés de son partenaire de choix et pas des moindres Promhandicam.