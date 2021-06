CAMEROUN :: Les élèves chantent, dansent et s'expriment en faveur de la nature :: CAMEROON

Les élèves des écoles de sept régions du Cameroun ont célébré la Journée mondiale de la biodiversité 2021 lors d'un défi inter-écoles comprenant un concours culinaire, un concours de danse, un défilé de mode et un test des connaissances des élèves sur la biodiversité et la protection de la nature. L'événement qui s'est déroulé au Centre culturel camerounais, a été célébré sous le thème " nous faisons partie de la solution pour la nature " et a rassemblé 150 élèves et parents (dans le strict respect des mesures de barrière COVID-19).

Le WWF, à travers le projet New Deal for Nature and People qui vise à protéger et restaurer la nature au profit des populations et de la planète d'ici 2030, s'est associé aux organisateurs de l'émission Carton Rouge pour célébrer cette année la journée mondiale de la biodiversité. L'événement a également marqué la finale nationale de Carton Rouge, dont les gagnants représenteront le Cameroun lors de la finale continentale qui sera organisée en marge de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueillera en 2022.

Les étudiants en compétition ont enthousiasmé le public avec des messages forts sur l'importance de la nature, la nécessité de la protéger et ce qu'ils feront pour faire partie de la solution pour la nature.

"Notre environnement est notre patrimoine national doté de valeurs culturelles, économiques et scientifiques qui doivent être préservées", a déclaré une étudiante en compétition, originaire de la région du Littoral au Cameroun. "La destruction d'un pays ne passe pas seulement par l'utilisation de bombes atomiques ou de missiles à longue portée, elle peut aussi être orchestrée par la destruction gratuite de la forêt et de la faune", a-t-elle ajouté.

"Je me tiens ici devant vous pour dire stop à la destruction et à l'exploitation illégale de la forêt et de la faune", a déclaré un autre étudiant de la région de l'Est du Cameroun, qui a été couronné vainqueur du concours. "Cherchons l'excellence à l'école tout en protégeant notre riche biodiversité pour un Cameroun émergent en 2035", a-t-elle ajouté.

Dans un message adressé aux étudiants en compétition, Clotilde Ngomba, directrice nationale du WWF Cameroun, les a encouragés à faire partie de la solution en s'exprimant en faveur de la nature, en plantant des arbres, en gardant leur environnement propre et en signant des pétitions pour unenaturepositive d'ici 2030.

Avec le soutien de l'Agence Française de Développement (AFD), le WWF travaille avec le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable du Cameroun, le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique et Carton Rouge pour mobiliser et sensibiliser les jeunes sur l'urgence d'agir pour protéger l'environnement.

La Journée internationale de la diversité biologique a été instituée par les Nations unies pour réfléchir sur les défis de la biodiversité. Elle est célébrée chaque 22 mai.