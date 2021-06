CAMEROUN :: L’AVOCAT DE SISSUKU ATUK TABE AUX ARRÊTS :: CAMEROON

L’ONG MANDELA CENTER annonce l’arrestation illégale et détention arbitraire de Me AMUNGWA TANYI Nicodemus, avocat au Barreau du Cameroun, basé à Buéa, Sud-Ouest et avocat de SISIKU Julius AYUK TABE et plusieurs autres anglophones dont le journaliste Kingsley FUMUNYUY NJOKA.

Selon les premiers éléments d’informations, il a été interpellé hier soir et conduit dans les locaux du SED à Yaoundé au motif qu’un gendarme aurait retrouvé des informations sur la crise anglophone dans son téléphone. Il pourra être présenté ce jour devant le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire de Yaoundé. MCI suit de très près cette situation et avisera dans les prochaines heures.