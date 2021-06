CAMEROUN :: Les adieux des amis et connaissance à Joseph Zibi-Fouda le DP de Cocorico d’Afrique :: CAMEROON

Le directeur de publication du Cocorico d’Afrique, monsieur Joseph Zibi-Fouda a été enterré samedi le 29 mai en présence d’une foule nombreuse et de nombreux militants de l’UNDP de Bello Bouba Maigari. C’était à Nkon-Nnem dans l’arrondissement d’Akono.

Tout a commencé par la levée de corps le vendredi 28 dès 10h 30 à l’hôpital central de Yaoundé.

LA MORT N’EST RIEN a écrit Charles Peguy dans un poème au même titre ! Pourtant sans être rien, à 10 heures, heure du Cameroun elle a emporté mon frère et ami Joseph Zibi Ocrass, ce vendredi 09 avril 2021. Le corps a été ensuite accueilli à l’Eglise Notre Dame des-Sept-Douleurs d’Akono par le curé du lieu le père Alexandre Mvogo Enama pour une messe.

C’est à 15h que la dépouille a été installée dans la résidence familiale sur le flanc gauche du village Nkong-Nnem à moins de 2 km du centre-ville d’Akono.

Joseph Zibi-Fouda est né le 23 octobre 1955 à Akono, fils de Essomba Stanislas et de Ottou Thérèse.

Joseph Zibi-Fouda se définissait comme « un baroudeur de la vie », quelques jours avant son décès alors que notre rédacteur en chef lui rendait visite sur son lit d’hôpital, il avait pris soin de nous présenter l’évolution de sa maladie ; un cancer. A la question de savoir s’il avait écrit son épitaphe, il avait répondu simplement, « Joseph Zibi-Fouda, DP de Cocorico d’Afrique, fils d’Akono ».

Joseph Zibi-Fouda a été un homme réaliste jusqu’au bout de la vie. Quand les médecins lui ont annoncé qu’il entrait en phase de soins palliatifs, c’est seul au volant de sa voiture qu’il a souhaité quitter Yaoundé et s’installer sur ses terres à Akono. Là il a réuni ses frères, Jean-Hyacinthe ESSOMBA et le professeur Vincent-Sosthène FOUDA, sa sœur Julie EYENGA ainsi que son fils ainé MESSI AMBASSA Michel. A chacun il a expliqué la constitution de sa famille, les limites de sa propriété et la manière dont il voudrait que ses obsèques se déroulent.

« Je ne suis pas né dans un foyer normalement constitué, disait-il, mais je suis né de parents qui s’aimaient. Mes oncles maternels ont voulu me garder pour ne pas faire disparaitre leur maison. Ma mère finalement, a vécu avec le frère cadet à mon père jusqu’à sa mort. Je suis né au pied de l’Eglise d’Akono, autrefois c’était la cacaoyère de mon arrière-grand-père Fouda-Mendoumou, il l’a cédé au missionnaire pour y bâtir une église. De mon enfance, ici à Akono, il me reste l’odeur des mangues sauvages, des fèves de cacao fermentées, des chèvres à qui l’on va donner à sortie des classes des feuilles de manioc.»

Mon père m’a raconté comment il avait séduit ma mère alors agée de 16 ans. Il lui avait simplement dit, « nous sommes voisins de village, en venant chez moi tu ne seras pas loin de ton village. Toutes les rivières qui arrosent les terres de tes parents prennent leur source chez les mvog-Fouda. Tu pourras donc en lavant le linge à Ossoé-mimbang envoyer des nouvelles à ta maman, chez moi l’eau est limpide puisque c’est la source des sources, la terre est fertile et je vais veiller tout le temps sur toi. Elle y a cru. »

« Maintenant, j’ai fondé le Cocorico d’Afrique avec peu de moyen, uniquement avec ma capacité en droit et la volonté de donner une information crédible aux camerounais. Je ne sais pas si j’ai réussi à le faire. Seules les générations futures le diront. J’ai adhéré à l’UNDP il y a 23 ans, j’ai été de tous les combats de ce parti. Je l’ai implanté durablement à Akono et dans l’ensemble du département de la Mefou et Akono. Je l’ai fait d’abord parce que je n’aime pas la pensée unique mais et surtout parce que je crois qu’il est possible de faire autrement dans notre pays. Tout n’est pas mauvais mais rien n’est non plus parfois comme on veut nous le faire croire y compris avec un marteau avec lequel on nous assomme. »

Joseph Zibi-Fouda s’est moins trompé que beaucoup d’entre voilà pourquoi nous lui rendons cet hommage et laissons le soin à son cadet le professeur Vincent-sosthène FOUDA de le conclure.

Joseph Zibi-Fouda était d’abord mon frère, mon frère de sang, oui nous l’étions par notre père et c’est pourquoi le fil n’est pas coupé. Il y a quelques semaines, j’étais au Cameroun, apprenant la détérioration de son état de santé j’ai couru à son chevet et nous avons passé une partie de la nuit à nous faire nos adieux. « J’ai vécu, à 65 ans, j’ai eu une vie bien accomplie, je ne pouvais pas espérer mieux, je vous transmets le flambeau, je ne baisse pas la tête, je voudrais partir dans la dignité ici sur cette terre qui m’a vu naître. » Je n’ai pas baissé les bras, j’ai cru et nous avons commencé un dossier d’évacuation sanitaire mais l’état sanitaire du monde rendait les démarches ardues : Afrique du Sud, Tunisie, Maroc, Tunisie, les portes se fermaient et son épouse ne voulait pas entendre parler d’une évacuation hors du continent.

Puis ce fut encore une interminable nuit d’adieux et de conseil dans la pure tradition Ekang d’un patriarche entrant dans l’éternité de la vie, sourire aux lèvres comme pour dire, je viens de terminer ma course, je regarde désormais le lieu où repose mon père, ma mère, et tous mes ancêtres Mvog Ntsoung Mballa, Mvog Dzou et Mvog Fouda Mballa. Ces familles si imbriquées entre elles dans cette petite bourgade d’Akono entre les eaux noires du Nyong et le Mfoundi pour construire la citée athénienne de l’Afrique noire qu’est Akono, majestueux village qui ouvre les bras aux passants et offre l’hospitalité à tous. ZIBI-FOUDA Joseph était Mvog FOUDA de par son père et Mvog Dzou de par sa mère, elle était de la race des loups maigres : réduit, mais le regard qui ne se rend pas. Joseph tenait d'elle la détestation de l’injustice et des inégalités. Comme cela se faisait dans le temps, il fut demandé à son père, qui devint 16 ans après le mien, de le laisser être l’héritier de ses oncles qui ne firent pas d’enfant dans ce petit village de Nkong Nnen, village de Toussaint Ngongo Ottou, de Dieudonné Oyono et de bien d’autres, adossé sur son flanc droit sur la voûte Yanda d’Ahanda Noah Mbia.

Zibi-FOUDA Joseph était un prince de rang, arrière-petit-fils de FOUDA Mendoumou, ses pères nombreux ont écrit et fondé la ville d’Oveng (Nkoat-Assa) et d’Akono de Essomba Innocent (Meboé medoé) en passant par Basile-Juléat FOUDA, Stanislas ESSOMBA, Mba’a Janvier, Eloundou Michel, Jacob Onana, Pierre FOUDA. Il était de cette grande lignée d’hommes qui bâtissent à la coudée de leur bras, ils forgent en silence et pour eux le silence ne voulait point dire qu’ils étaient indifférents - et des femmes qui cultivaient des champs et allaient vendre des noix de palmes à Otélé pays Ewondo Ikoa-Mayen pays Bassa qui s’épousent ici, auprès des missionnaires qui fabriquaient alors des savons rouge et de bien d’autres couleurs. Elles y allaient à pied et revenaient à pied.

Mon cher frère tu es, tu fus et tu demeures de la race des frères que je souhaite à tout le monde d’avoir. Pendant 48 ans tu fus pour moi un frère aimant et protecteur, j’ai mis du temps pour le découvrir. Quand j’arrivais ici, dans ta demeure sur le flanc gauche en venant du centre d’Akono, tu demandais à ton épouse de me préparer à manger, et nous parlions de tout et de rien, tu m’appelais « Tara » et je te rendais la pareille. Nous ne nous sommes jamais salués mais toujours nous nous sommes embrassés.

Arrivé au Cameroun pour assister aux obsèques de notre cousin Pierre Essomba, j’ai appris que tu étais malade, j’ai couru à ton chevet, je suis arrivé ici un peu après 18 heures et ton épouse est venue te dire : « ton frère est là » mais en ewondo elle avait dit « mayong, asso ya » « Le fils de ta mère tant attendu est arrivé », ton fils est venu te chercher dans ta chambre et nous nous sommes embrassés comme si nous ne nous étions jamais quittés. Voyant ton état de

fatigue je t’ai dit : « je reviens te voir demain à la tombée de la nuit », héritage de nos parents qui ont toujours voulu que les frères se rencontrent quand le soleil a trouvé sa couchette derrière les grands arbres. Tu m’as dit que tu m’attendais et que désormais tu pouvais partir, entrer dans la mort avec dignité, tu m’as présenté ta concession et ceux qui y vivent et tu m’as dit que tu souhaites y terminer tes jours dans la dignité et le respect des traditions de nos ancêtres. Que tu avais parlé au chef Ondoa-Tsala.

Ce cancer a eu ta peau pourtant nous nous sommes battus, nous avons ouvert des pistes pour une évacuation, en Tunisie, au Maroc en Afrique du Sud mais à chaque fois tu m’as dit : je souhaite pousser mon dernier souffle ici entouré des miens.

Alors, oui le fil n’est pas coupé, la mort oui nous rappelle Charles Péguy n’est rien, tu viens de passer de l’autre côté de la pièce. Ce que nous étions, frères, amis, famille, camarade et adversaire politique nous le sommes toujours.

Je te dis, « Bot besse benë mvog a bekon” tous les hommes ont pour dernière demeure le pays des bekon c’est-à-dire le pays de nos ancêtres, tu es désormais avec Benoit BALA, Marcel Nguini, Tsala Sourou, Toussaints Ngongo Ottou, tous tes oncles qui ont fait de toi leur fils, -

« Awu assiki ayi ntol » je le sais mieux à présent, « il n’y a pas d’aîné face à la mort » aujourd’hui deux ou trois de tes mamans, de nos mamans marchent derrière ton cercueil depuis cette église construite sur la terre de FOUDA MENDOUMOU –

Nous sommes tous là pour t’aider à traverser le man ototong, cette rivière-vie de Nkol-Akono, qui conduit au sentier de la rencontre, celle avec nos parents.

Ekang bësë, biso élan élan ééé !

Eé éé éé

Ekang bësë bisö elan élan ééé !

Eé éé éé

Beti benanga m’asug ekang éé ée

Eé ée ée ée éééééééééé

Melö maba’ah

Meba yifo’o

Ekang mbolo

Esagom

Madjo ne Ekang mbolo

Esagom

Mene ekang mbolo

Esagom

Essagom mbo beto

Yaah !