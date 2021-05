CAMEROUN :: PK 17 : Un redoutable « faux propriétaire terrien » écroué à New Bell :: CAMEROON

Il avait par des artifices originaux vendus des espaces sur un site appartenant à autrui. Il croupit à la prison de New Bell. Les acheteurs de bonne foi ont accepté de régulariser leur situation foncière auprès de la légitime propriétaire. La sérénité est revenue sur le site objet du titre TF26420/W.

Il y’a quelques semaines, la chaine de télévision Equinoxe TV avait diffusé un élément dans son journal de 20 heures sur un prétendu litige foncier à PK 17. Dans cet élément, un individu M.P se présentant comme propriétaire du site soutenait qu’il était en voie d’être dépossédé de son bien. Et c’est après enquête que l’on a découvert le manège. Ce faux propriétaire terrien avait vendu des espaces de terres ne lui appartenant pas à de paisibles citoyens, et sentant le danger venir (remboursement et menaces de poursuites judiciaires) il a monté une histoire pour jouer à la victime. Apres avoir passé quelques jours pour des besoins d’enquêtes policières, il a été placé sous mandat de dépôt depuis jeudi 27 mai dernier à la prison de New-Bell. Il devra répondre de plusieurs faits, violation de la propriété foncière etc.…

Des sources proches de ce dossier révèle que cet individu est en mauvaise posture, surtout que des personnes à qui il aurait vendu des espaces se mobilisent déjà pour exiger le remboursement de leur argent. Ses citoyens de bonne foi ainsi escroqués ont du bénéficier de la magnanimité dame veuve NJOH MATEKE BEKOMBE Claire légitime propriétaire du titre foncier TF26420/W qui a accepté un protocole d’accord dans lequel elle donne un échéancier à ces familles en difficulté pour régulariser leur situation foncière. La semaine dernière, plusieurs familles avaient déjà paraphé ce document, et les autres familles qui se bousculaient pour signer aussi ont été renvoyées à cette semaine, du fait d’un emploi fort chargé du conseil juridique. Ce protocole conseillé aux parties par le Préfet du Wouri est donc une aubaine pour celles des familles qui occupaient cet espace sans un véritable titre de propriété « C’est comme une manne qui nous tombe du ciel. Nous avions perdu le sommeil, étant sous la menace permanente d’une expulsion. Avec cet accord, Mme Njoh, propriétaire du site nous donne un échéancier précis pour régulariser notre situation auprès d’elle.

C’est un geste très humaniste… » Salue un occupant. Ce document ainsi paraphé par les parties ressort clairement et sans équivoque le fait que dame veuve NJOH MATEKE BEKOMBE Claire est la propriétaire incontestée de ce site. C’est donc l’épilogue d’un litige foncier qui dure plusieurs années dans l’arrondissement de Douala 3eme. Et Quid des vendeurs de terrain ? « Maintenant que nous avons trouvé un terrain d’entente avec Mme Njoh, nous allons maintenant nous retourner vers ces escrocs là. Ils doivent nous rembourser notre argent… » Déclare Guy, un occupant. Notre source ne savait pas que l’un de ses vendeurs attitrés est déjà en taule, à la prison de New Bell. Affaire à suivre