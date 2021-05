CAMEROUN :: Cybercriminalité : Le numéro de téléphone du gouverneur de l'Ouest piraté :: CAMEROON

Le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awa Fonka Augustine, n'est plus maître de son numéro de téléphone mobile Orange.

Le numéro Orange du patron de la région de l'Ouest, a été piraté par des cybercriminels sans foi ni loi. Dans l'alerte en circulation sur les forums WhatsApp, le gouverneur appelle à la vigilance, et invite à ne rien considérer comme venant de lui: propositions de service, demandes financières. Le phénomène de piratage de numéros de téléphone prospère de plus en plus au Cameroun, depuis l'explosion du Mobile Money il y a cinq ans.

Des cybercriminels n'hésitent pas alors à exploiter le répertoire de la victime, en envoyant des messages de détresse à ses connaissances, en vue de recevoir de l'argent par Mobile Money, arguant qu'ils ont été agressés par des bandits, ou alors qu'ils sont victimes d'un grave accident.

Il est aussi important que les opérateurs de téléphonie mobile renforcent leurs systèmes de sécurité informatique, afin de rassurer les abonnés, étant entendu que ces derniers gardent même déjà des millions de francs CFA dans leurs téléphones. Vivement que les services spécialisés de la police et de la gendarmerie, mettent la main sur ces cybercriminels qui ont piraté le mobile Orange du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine !