CAMEROUN :: Mbombog Mbog Matip Emmanuel otage de l'injustice :: CAMEROON

Cameroun- Bientôt 10 mois de prison pour rien, le directeur de publication de Climat Social, poursuit ce lundi sa grève de la faim pour attirer l'attention sur son arrestation et sa détention abusive.

Le matin du 17 septembre 2020 aux environs de 10h, il a été enlevé à Yaoundé par six hommes cagoulés à son domicile et puis conduit à la direction de la sécurité militaire, logé au ministère de la défense où il a été séquestré jusqu'à 22h avant d'être conduit au secrétariat d'État chargé de la défense (Sed). Le tribunal militaire l'accuse de "propagation de fausses nouvelles".

Incarcéré sans preuves et sans plaignant (s), Mbombog Mbog Matip Emmanuel fera 10 mois le 7 juin enfermé au quartier 3 local 31, une petite pièce d'une soixantaine de pensionnaires à la prison centrale de Yaoundé.

Aujourd'hui encore Mbombog poursuit sa grève de la faim entamée le 20 mai dernier pour sa libération et le rétablissement de ses droits. Depuis sa prison, il a adressé plusieurs correspondances notamment: au président de la République, au premier ministre, au directeur du cabinet civil de la présidence de la République, au ministre délégué auprès de la République chargé de la défense, au ministre des affaires sociales, au Contre amiral, au directeur général des renseignements généraux, à la commission nationale des droits de l'homme, à la présidente résidente de l'Union européenne par l'entremise du directeur de la prison. Contre toute attente, après investigation, ces correspondances ne sont jamais parvenus à leurs destinataires. Et pour quelle raison? Amadou Madi, régisseur de la prison centrale de Kondengui serait-il complice des détentions abusives ? Sinon pourquoi jusqu'ici ne s' y est-il pas rendu au quartier 3 local 31 de la prison qu'il dirige pour s'enquérir de la situation de son prisonnier en grève de la faim depuis cinq jours ? S'interroge le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun en abrégé (Synajic ) qui continue de réclamer la libération de Mbombog Mbog.

En rappel, le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, a remi aux autorités camerounaises le 3 mai dernier un plaidoyer de libération de ce journaliste d'investigation. Le syndicat de défense des droits de journalistes et professionnels des médias au Cameroun dans ce plaidoyer adressé aux autorités camerounaises dénoncent les arrestations arbitraires, la garde-à-vue prolongée, les détentions abusives et les traductions des journalistes dans les tribunaux militaires.

Mbombog Mbog Matip est victime d'une cabale visant à le museler à jamais. Son péché est d'avoir voulu sauver son pays et celui de ses bourreaux de le détruire. Ils lui ont d'ailleurs attribué un pamphlet intitulé: "Mes excuses publiques au peuple camerounais en général et à tout peuple bamiléké en particulier". Faux, le président de la ligue nationale des personnes défavorisées créée en 2012 n'est pas tribaliste, il a toujours été du côté des démunis. L'objectif de cette publication qui fait le tour des réseaux sociaux, initiée et partagée par un certain Paul Daysi Biya est de faire détester ce vaillant confrère, qui a su faire de son handicap par nos compatriotes originaire de l'Ouest.

Mbombog Mbog Matip est victime de son amour pour la patrie et son chef, Son Excellence Paul Biya. Il enquêtait sur un coup d'Etat présumé contre le peuple, et le vol de voitures au Togo par des Camerounais sur les ordres d'un membre du gouvernement et très proche collaborateur du chef de l'Etat. Selon des sources bien introduites, le chef de gang

N'tanga Mogo Clément Didier alias Tony, depuis sa prison au Togo serait prêt à témoigner si nécessaire.

Alex Koko à Dang

Président national du Synajic