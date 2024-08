CAMEROUN :: Première usine d'alumine à Douala, un investissement de 88 milliards :: CAMEROON

L’industrialisation est-elle désormais lancée au Cameroun ? Un accord de partenariat a été signé à Yaoundé en présence du premier ministre chef du gouvernement. La nouvelle usine de Douala vient répondre au programme d’import-substitution, de fabrication de produits en aluminium et d’industrialisation. Avec une incidence de 6,3 milliards Fcfa de TVA par an au profit de l’Etat.

Au sujet de l’Import-substitution, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics parle « Des ambitions en alu ».

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute, a présidé hierà Yaoundé, la cérémonie de signature des accords relatifs à la construction d’une nouvelle usine de production dans la ville de Douala. Le projet estimé à 88 milliards Fcfa et porté par le groupe Prometal, à travers sa filiale Proalu, est la promesse de 450 emplois directs et1000 emplois indirects, et environ 6,3 milliards Fcfa de TVA par an au profit de l’Etat. Il permettra par ailleurs de réduire les importations et d’approvisionner le marché sous-régional.

Le quotidien InfoMatin informe que pour la Fabrication des produits en aluminium, « 88 milliards pour la mise en œuvre de Proalu ». Sous la supervision du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, un protocole d’accord d’investissement pour l’implantation et l’exploitation de l’usine de production et un contrat commercial ont, ce 13 août à Yaoundé, été signés entre le gouvernement, Alucam et le groupe Prometal. Les signatures, cotée pouvoirs publics, le Minmidt par intérim, Pr Fuh Calistus Gentry, le Mincommerce Luc Magloire Mbarga Atangana et le Dg d’Alucam, Alain Malong. En face, le Pdg du Groupe Prometal, Hayssam El Jammal.

Dans cet elan d’Industrialisation de notre économie, « Prometal et Alucam s’associent pour structure la première filière bauxite –alumine-aluminium en Afrique » Pour le quotidien EcoMatin, Selon les termes des protocole d’accord et contrat signés ce 13 août devant le Premier ministre, Alucam s’engage à procurer à Proalu SA, filiale de Promotal, 30 000 tonnes de lingots d’aluminium chaque année.

Permettant ainsi à cette société d’Etat de sécuriser auprès d’un seul client un chiffre d’affaires annuel d’environ 48 milliards de FCfa. La matière première d’Alucam permettra ensuite à l’usine de Proalu SA de produire chaque année 60 000 tonnes de bobines par an (bobine d’aluminium, bobines pré laqués en aluminium et en acier, panneaux sandwich et autres produits dérivés), 2 000 tonnes de câbles en aluminium, et 6 000 tonnes de câbles en cuivre simple et armé. Avec l’exploitation prochaine du gisement de bauxite de Minim Martap, cet investissement de 88 milliards de FCFA fait du Cameroun le pionnier dans la mise en place d’une filière intégrée bauxite-alumine-aluminium en Afrique.