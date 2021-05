CAMEROUN :: Félicitations de Shanda Tonme à M. ERIC NIAT, Maire Elu de la Commune urbaine de Bangangté :: CAMEROON

Félicitations, Monsieur le Maire, Cher Compatriote et très cher frère,

En ce jour symbole dans le façonnement du destin de notre pays, je me fais un honneur tout particulier, de vous adresser mes sincères et patriotiques félicitations pour votre brillante élection à la tête d’une des plus importantes, une des plus prestigieuses et une des plus sensibles cités urbaines de notre pays.

Vous avez combattu le bon combat, et vous avez obtenu le bon résultat, après avoir démontré pour votre famille politique ainsi que pour tous les citadins de Banganté de tous les bords, un exemple de loyauté, de fidélité, de médiation et de rassemblement admirable.

Le MPDR, Mouvement Populaire pour le dialogue et la Réconciliation par ma voix, se réjouit qu’en dépit de toutes les disputes, hésitations, manipulations et doutes compréhensibles, le peuple citadin de Banganté, fils et filles d’un terroir où la vie politique a toujours été complexe, délicate, tiraillée et parfois inquiétante, soient parvenus à un résultat qui fait de vous et reconnaît en vous, le premier Magistrat de la ville.

Le MPDR, très attaché à la paix, au pardon et à l’apaisement, ne manque pas de prescrire à tous en général et à vous en particulier, l’humilité, la reconnaissance des mérites de tous les apports, négatifs ou positifs, auxquels la ville et le peuple sur place, doit sa renommée, son modèle, son identité et le raffermissement de son destin.

Le MPDR loue et salue ici, le rôle, la sagesse et le sens de la famille du Chef supérieur Banganté, homme de tolérance, d’autorité et de dialogue, lequel malgré les divisions, aura su réunir et parler à ses fils et filles.

Le MPDR salue le patriarche Niat, Président du Sénat et la Maman Niat, tous les deux pour leur discrétion, leur équidistance durant tout ce processus et surtout leurs conseils en privé, pour que la priorité soit donnée au rassemblement des fils et filles du Ndé, ainsi que la sauvegarde de l’image de la ville de Banganté.

Le MPDR salue et loue la sagesse ultime des Conseillers, lesquels en dépit de moult hésitations et pressions, auront su revenir à la raison, à la saine discipline de leur parti et à l’expression du plus haut et du plus opportun des loyalismes et des patriotismes.

Le MPDR salue le peuple jeune de Banganté, ces adolescents et débrouillards qui auront vibré des jours durant, dormant et chantant devant la Mairie pour réclamer le respect de l’éthique et du devoir du militant, du citoyen et du patriote.

Le MPDR vous recommande avec urgence, de prêcher la tolérance et de considérer simplement comme des ingrédients nécessaires, certaines démarches, certaines proclamations de l’intérieur et de l’extérieur de votre parti, de votre ville, et de notre culture politique qui ont à un moment, semblé se dresser en opposition sur votre parcours.

Le MPDR considère que le chemin si complexe de votre accession à la magistrature suprême de la ville, est clairement une indication des enjeux des dossiers en instance, de même que de la délicatesse du poste. Il s’agit par ailleurs, d’un appel à la prudence et une invitation à l’ardeur au travail, car ce qui vous attend est lourd. Le plus vous ferrez avec tout le monde, y compris les adversaires, les opposants et les manipulateurs d’hier, le mieux vous avancerez dans la bonne voie et vers le succès de votre mandat.

Le MPDR considère enfin, que le scénario de votre élection, préfigure, pour ceux qui ne savent ni voir ni entendre et ni prendre en compte les faits et gestes, d’autres processus encore plus complexes très bientôt et cette fois à l’échelle nationale. C’est dont une invitation à la sagesse et au pragmatisme, à l’humilité et au compromis dans l’intérêt du peuple et de la nation camerounaise. Certains acteurs se sont trompés et se tromperont toujours de combat, d’alliance, de scène, d’époque, des moyens et des enjeux, mais il se trouvera toujours d’autres pour montrer le chemin du réalisme et permettre au Cameroun d’avancer.

C’est dans cet esprit, et pour les intérêts supérieurs tant de la ville de Banganté, de la région de l’Ouest que de notre pays globalement, que je prends la responsabilité sublime, au nom de mon parti et en mon nom personnel, d’insister sur le pardon, le dialogue et réconciliation

FELICITATIONS MONSIEUR LE MAIRE ET BONNE CHANCE.

Fraternellement

SHANDA TONME