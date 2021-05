CAMEROUN :: Aristide Bounah: " Il est douloureux de prendre un visa pour revenir dans son pays" :: CAMEROON

« Il est douloureux de prendre un visa pour revenir dans son pays et être traité comme un étranger »....Au cours de la conférence de presse donnée le 26 Avril dernier au Best Western hôtel de Douala à l’occasion de la deuxième édition des Afrik-inform Awards, le président du comité d'organisation s'est dit favorable à la double nationalité.

En effet, Dans ses différentes interventions, Aristide Bounah n’a cessé de faire mention de l’importance des citoyens camerounais résident à l’étranger dans le processus de développement du Cameroun et de son rayonnement sur le plan international : « Vous allez remarquer qu'il y'a une catégorie « Camerounais 2020 de la Diaspora » à cette 2eme édition des Afrik-Inform Awards. Nous avons fait exprès de laisser compétir ceux des nôtres qui ont pris d'autres Nationalités Parce que fondamentalement, nous sommes favorables à la double nationalité qui est un vecteur de développement. »

Le Cameroun fera peut-être bientôt partie des pays qui reconnaissent la double nationalité. Mais pour le moment, il n’en est rien. Le Code de la nationalité, datant du 11 juin 1968, prévoit qu’un citoyen camerounais qui obtient la citoyenneté d’un autre pays perd automatiquement sa nationalité originelle. La loi de juin 1968 stipule que lorsque l’on perd la nationalité camerounaise, la réintégration doit être sanctionnée par décret.

Pour Aristide Bounah, cette loi apparait donc comme obsolète puisque beaucoup le font par nécessité de Survie : « Il est douloureux de prendre un visa pour revenir dans son pays, et être traité comme un étranger lorsqu'on y arrive » ; a-t-il déclaré.

En plus du problème de double nationalité, les Afrik-inform Awards se positionnent aussi comme défenseurs des droits et des libertés de la presse au Cameroun. S’il faille valoriser les acteurs politiques du pays, il est important que la presse soit respectée, libre et transparente. « Le Collège des Nominateurs et nous, avons choisi de mettre les acteurs de la presse écrite dans la catégorie « journaliste politique de l'année », parce qu'ils font un travail incroyable et on a le sentiment que ce corps est un peu marginalisé aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles technologies. Dans une atmosphère où les marques communiquent de moins en moins dans la presse écrite, il est question pour nous de mettre ceux qui se distinguent en lumière et donner la possibilité au public de décider du plus méritant. », Confie-t-il

Les Afrik-inform Awards sont un évènement biennal, qui met en lumière et ce dans 14 catégories, les acteurs politiques et publics qui se sont démarqués positivement pendant les 2 années précédentes. Les votes publics, libres et transparents pour cette édition ont débuté sur le site Afrik-inform.com depuis le 1er mai dernier, et s’achèveront le 25 juin prochain.

L’apothéose est prévue pour le 26 Juin 2021, à l’hôtel Mont Febe de Yaoundé.

Arik-inform Awards Acte 2

Voter pour les personnalités politiques et publiques via ce lien...

https://afrik-inform-awards.faroty.com/