MPDR, A propos de l'élection du Prochain Maire de Bangangté: Non à la discrimination généalogique

Le MPDR suit avec une attention particulière, les développements en cours à Banganté, dans la région de l’Ouest, relatives à l’élection du prochain Maire de la ville.

A circonstance exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Par vocation basée sur une profession de foi clairement vouée à rassembler plutôt qu’à diviser notre pays, notre parti s’abstient de s’introduire dans tout débat ou toute situation interne à une autre formation politique. Mais, dès lors que les enjeux comportent des risques élevés, directs, graves et certains de nature à créer un tort immense aux fondements de notre vivre ensemble ainsi qu’à l’harmonie de nos ambitions de fraternité, d’honnêteté et d’équité, nous estimons que nous avons le devoir de faire entendre notre voix.

En effet les débats autour de l’élection du prochain Maire de la ville de Bangangté, offrent une scène où l’on observe avec regret, l’exacerbation d’un des dangers qui guettent les générations futures dans toutes les sociétés modernes. La problématique centrale peut se résoudre en une simple interrogation. Au nom de quoi, sur quelle base et avec quels arguments valables, un citoyen nanti de tous ses droits constitutionnels serait-il interdit de postuler à certaines fonctions, à certaines charges publiques et de jouir de certains privilèges et prérogatives, simplement parce qu’il serait la progéniture de tels ou tels parents ?

Le MPDR estime qu’il y a urgence à se positionner dès à présent, afin d’éviter à notre pays, des lendemains de discriminations, de vengeances, de marginalisations, d’injustices inacceptables voire de génocides inconcevables.

Ce qui est aujourd’hui reproché à Monsieur Eric Niat, candidat désigné par son parti pour la Mairie de Banganté, ne repose sur aucune conditionnalité objective susceptible de le disqualifier. La saute d’humeur des détracteurs se focalise sur ses parents, et non sur ses compétences intrinsèques, la confiance de son parti, ou son militantisme effectif. C’est une grave erreur, une dérive, une forme de jalousie et de haine gratuite voire instrumentée, que personne de sensée et d’honnête ne saurait avaliser.

Nous voyons se déployer dans cette dérive, ce qui semble se dessiner, avec les mêmes arguments et les mêmes accents vengeurs et les mêmes subjectivismes, l’ostracisme ouvert et haineux contre monsieur Franck Biya, accusé simplement d’être le fils de son père. Personne ne choisit pas ses parents, et personne ne choisit de naître quelque part. On avait déjà entendu pareilles dérives, à la mort du fondateur et président de l’UDC, le Dr. Adamou Ndam Njoya. Cà comment toujours ainsi, après ce sera que tel ou tel, à cause de ceci ou de cela, n’a pas droit à ceci ou à cela, ne peut pas être président, ne peut pas être à tel endroit, parce que ci ou ça. Et puis on passe des individus aux ethnies et c’est le drame, et la République n’existe plus, seuls les villages et les familles, les races et les religions. NON.

Non, non, non, non, non, non mille fois. Rien ne s’oppose à ce que, obéissant à une discipline de leur parti, les conseillers majoritaires portent leur vote sur celui des conseillers parmi eux, qui jouit de la préférence des instances supérieures dudit parti. Autant le RDPC n’avait pas demandé aux autres partis de ne pas concourir aux dernières élections municipales, autant il apparaît plus que malsain aujourd’hui, d’user des voies séditieuses de l’extérieur ou de l’intérieur du parti majoritaire, pour brouiller les cartes, attenter à la saine discipline au sein dudit parti, et surtout, travestir honteusement le jeu démocratique normal.

Monsieur Eric Niat, conseiller municipal de longue date, ayant du reste compétit plus d’une fois pour le poste, est dans son bon droit dorénavant, armé des atouts nécessaires et confortablement installé dans la confiance de son parti, pour présider logiquement comme premier magistrat municipal, aux destinés de la ville de Banganté mérite amplement sa prééminence.

Le MPDR estime que courage, l’honnêteté et l’objectivité politique, commande aux conseillers, de ne pas trahir auprès de leurs électeurs, de leurs enfants ainsi que de leurs camarades, leur libre et intègre serment de militant et de responsable de leur parti.

Enfin, et si c’est la personne du Président NIAT, président du Sénat, ancien Vice-premier ministre, ancien ministre, ancien maire et tout premier Diplômé camerounais de l’Ecole supérieure d’électricité nantis de multiples lauriers internationaux, qui est en cause, autant confirmer que le premier cancer qui ruine notre pays, puise sa source dans la jalouse, l’envie et la haine souvent gratuite ou commanditée. C’est une famille avec un destin d’exception, qui fait des jaloux. C’est au seigneur seul, que chacun doit s’adresser pour s’interroger ou se plaindre sur son sort. IL FAUT LES RESPECTER.

A chacun son destin, et à Monsieur Eric NIAT le sien, sans doute avec la foi et la chance, de représenter concrètement, en plus de ses origines familiales, une nouvelle génération de politiciens et de dirigeants libres et décomplexés. Personne ne l’empêchera d’écrire une autre page d’histoire pour sa ville, et sans aucun doute, pour le salut d’une jeunesse impatiente.

Tous les citoyennes et citoyens sont égaux devant la loi, et jouissent sans réserve, de l’ensemble de leurs droits constitutionnels, compte non tenu de leurs origines familiales, tant que rien de légal ni aucune situation extraordinaire, ne les en empêche. Tel est notre position./.

SHANDA TONME, Président, Médiateur Universel