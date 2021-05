CAMEROUN :: Gestion des fond covid 19 : 180 milliards détournés, 24 ministres cités :: CAMEROON

Une histoire qui secoue le sérail. Le détournement de 180 milliards des fonds alloués à la lutte contre le covid19. Une enquête à été instruite par la haute hiérarchie. Toujours rien. La presse scrute.

Un feuilleton plein de rebondissements. La présidence de la République a instruit une enquête sur la gestion des fonds covid19. Le ministre de la justice garde des sceaux demande les éléments pour ouvrir et mener les enquêtes. Cette situation de Ping Pong perdure, le peuple piaffe d’impatience, la presse creuse.

Le journal Vision Economique indique sur la gestion des fonds Covid-19 que «24 ministres cités dans le détournement présumé de 180 milliards FCFA». Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice Garde de Sceaux, Laurent Esso exige légitimement les éléments de preuves qui accableraient les 24 membres du gouvernement. Eléments qui auraient pourtant dû accompagner le rapport de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Cependant que le gouverneur de la région du littoral a effectué une sortie sur les Prétendus présence des bandits armés dans les véhicules de transport du Rond-point Deido. Le quotidien écrit «Les assurances d’Ivaha Diboua». Depuis quelques jours, des messagers circulent à travers les réseaux sociaux faisant état d’une insécurité incontrôlable qui a fait son lit au lieu-dit Rond-Point Deido. Ces messages ont inondé les réseaux sociaux. Face à la polémique qui empruntent régulièrement l’axe Rond-Point Deido-Bonabéri le gouverneur de la région du Littoral a fait une sortie hier lundi10 mai face à la presse pour rassurer tout le monde...Samuel Dieudonné Ivaha a tenu à rassurer les habitants quant au dispositif sécuritaire mis en place pour parer à toute éventualité...

A Yaoundé un prisonnier-escroc «se fait passer pour le DCC». Cameroon Tribune présente Jacques Calvin Eyafa, 49 ans, opérait depuis la prison centrale de Kondengui où il est écroué depuis juillet 2019 et utilisait l’identité du directeur du Cabinet Civil de la présidence de la République pour escroquer certains chefs d’Etat africains et des organisations non gouvernementale.

A Garoua, «Ibrahim El Rachidine le nouveau lamido de Garoua». Le journal Essentiel du Cameroun parle de la Fin de suspens au Lamidat de Garoua. Ibrahim El Rachidine a été élu hier nouveau lamido. L’officier de l’armée de terre âgé de 37 ans a battu aux élections Issa Hayatou, l’ancien président de la Caf. Ibrahim El Rachidine remplace Alim Hayatou décédé le mois dernier des suites de maladie.

En Economie, la Dette publique de « 10574 milliards Fcfa, mais soutenable». Expression Economique informe que, Actualisé par la Caisse autonome d’amortissement, cet encours composé de 91,2% de dette directe garantie par l’administration centrale et 8,8% de dette des établissements et entreprises publiques représente 44,2% du PIB. Quant au partenariat économique Cameroun-FMI, «Un nouveau programme en préparation». Les discussions préliminaires sur le Mémorandum économique se poursuivent entre les équipes techniques, en attendant l’ouverture officielle des négociations entre les deux partenaires.