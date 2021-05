CAMEROUN :: Eocochat l'appli qui vient bousculer les normes de la messagerie instantanée avec plus d’innovation :: CAMEROON

Née au Cameroun en octobre 2020, EOCOCHAT est une plateforme de communication pas comme les autres. En plus des options classiques d’envoi de messages, appels audios et vidéos gratuitement, Eocochat c’est aussi : les recharges téléphoniques et les Transferts d’argent tant bien en local qu’à l’international.

Eocochat, c’est quatre Grands Services

1/ Messagerie et Communication

EOCOCHAT

Ce volet comprend des messages, des appels audios et vidéos gratuits depuis votre téléphone, avec une qualité haut de gamme. C’est le partage de statuts avec vos proches en public ou en privé selon vos envies, et ceci en toute sécurité.

2/ Les Chaines

C’est l’onglet qui vous permet non seulement, de créer un espace personnel dédié à la communication sur vos différentes activités, mais aussi de rester proches de vos followers et ce en toute sécurité.

3/ Les Recharges téléphoniques

Peu importe votre position dans le monde, vous pouvez désormais recharger les téléphones de vos proches en Afrique, sans jamais quitter votre sofa et à moindre coût et une fois de plus, en toute sécurité. Qu’importe l’opérateur, les recharges téléphoniques fonctionnent sans problèmes et les payements peuvent se faire soit par cartes bancaires ou encore par Mobile Money.

4/ Les Transferts d’argent en Local et International

Local : Plus besoin de vous déplacer pour envoyer de l’argent à vos proches vers les deux mobile Money de Orange et MTN.

Eocochat est la première plateforme qui permet cette inter polarité. En effet, vous pouvez transférer de l’argent d’un compte Orange Money vers un Compte MTN et vice-versa le tout, depuis votre smartphone et en toute sécurité.

International : Vos proches de la diaspora peuvent également vous faire des transferts d’argent depuis n’importe où, vers votre compte Mobile Money ou Orange Money.

Une application 100% sécurisée

Eocochat est une application hautement sécurisée, qui utilise deux technologies : « SSL » et « Json ».

Selon Yannick Owona l’un des fondateurs du projet, le protocole SSL prend en charge les principes de sécurité suivants : le chiffrement qui protège les transmissions de données (par ex : navigateur à serveur, serveur à serveur, application à serveur, etc.) ;

- l’authentification qui garantit que le serveur auquel vous êtes connecté est le bon serveur ;

- l’intégrité des données : garantie que les données qui sont demandées ou soumises par l’utilisateur sont bien celles qui sont fournies. « Nous stockons tous les messages dans nos bases de données et ne sont partagés qu’avec des partenaires fiables et choisis sur le volet », affirme

Thierry Manga, un des co- fondateurs de la plateforme, et s'ajouter que "les messages sont stockés dans la base de données locale de l’application uniquement. Par ailleurs, les messages non livrés sont stockés dans une base de données sécurisé (xxxxxxx) et ils seront effacés lorsque les messages seront remis ». Il rajoute que « pour plus de sécurité, les messages sont stockés dans un format crypté qui empêche la lecture d'un tiers et rend le déchiffrement difficile quasi impossible ».