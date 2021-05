COVID-19 : Près de 30 000 personnes déjà vaccinées au Cameroun :: CAMEROON

Depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 le 12 avril 2021, près de 30000 personnes ont déjà pris leur première dose au Cameroun. La région du Centre enregistre environ 10 000 personnes déjà vaccinées. Des chiffres qui montrent à suffisance qu’il y a de l’engouement autour de cette autre mesure barrière, à en croire les autorités sanitaires.

«Dans la cité capitale, nous avons répertorié environ 10 000 personnes qui sont déjà été vaccinées. Soit un peu plus de 5500 personnes ont pris la dose sinopharm et un peu plus de 3500 ont pris Astrazeneca. Sur l'ensemble du territoire nous approchons les 30 000 vaccinés sur les deux semaines de vaccination que nous avons eu. Je pense que les choses sont sur la bonne voie. Le gouvernement est en train d'acquérir de nouvelles doses pour que l'ensemble des populations soient vaccinées», a précisé Malachie Manaouda, ministre de la Santé Publique (Minsanté).

Pour davantage encourager les Camerounais à se faire vacciner, Malachie Manaouda, a reçu le 3 mai dernier à l’hôpital de district de Biyem-Assi sa deuxième dose de vaccin anti covid-19. C’était au cours d’une visite des différents sites retenues pour l’administration desdits vaccins dans la région du Centre. Après avoir reçu sa deuxième dose, le Minsanté et sa délégation composée du gouverneur de la région du Centre et bien d’autres autorités administratives se sont rendues dans d’autres centres de vaccination à savoir : l’hôpital de district d’Efoulan, et des sites de mairie de Yaoundé 4, 5 et 6. La sous-préfecture de Kondengui et le palais polyvalent des sports pour une évaluation du processus de vaccination mis en place, n’étaient pas en reste.

«J'ai voulu faire quelques tours des centres de vaccination accompagné de Monsieur le gouverneur de la région du Centre, pour voir comment se comporte la vaccination. Je suis satisfait de savoir que déjà, tous les districts de santé de la région du Centre vaccinent. Vous pouvez déjà le savoir également que sur l'ensemble du territoire, tous les districts de santé sont déjà en train de vacciner», ajoute-t-il.

A noter que le s’est fixé pour objectif de faire vacciner au moins 20% de sa population cible avant la fin de cette année. Et 30% à la fin de l’année prochaine. «Des objectifs assez ambitieux certes mais nous pensons qu'avec les objectifs assignés à la vaccination les camerounais comprendront qu'il faudrait certainement aller vers la et ils vont se faire vacciner», conclut le patron de la santé.