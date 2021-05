CAMEROUN :: Pour que le combat de Pius Njawé ne meurt jamais… :: CAMEROON

A l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée le lundi 3 mai 2021 et à l’initiative de Florent Njawé, des membres de la famille du légendaire défenseur des Droits humains et des libertés ont déposé des gerbes de fleurs sur sa tombe sis dans son village situé dans le département du Haut-Nkam.

Une ambiance de recueillement règne dans le caveau familial à Babouantou, département du Haut Nkam ce 3 mai 2021. A l’intérieur, reposent pour l’éternité, Puis N. Njawé (1957-2010) et sa dame Jeane Ongbatik, épouse Njawé (1960- 2002).

Ici, la présence des membres de la famille de l’illustre disparu, à savoir : son frère ainé et sa nièce, respectivement. Maurice Kamgo et Micheline Wedikoua est, manifestement, remarquable. Celle du rédacteur-en-chef délégué du Messager, Christian Tchapmi, représentant du Directeur de publication, Jean François Channon et d’un aréopage des journalistes de la région de l’Ouest n’est pas en reste.

L’occasion est donc celle du dépôt, à titre d’hommage bien mérité, des gerbes de fleur sur la pierre tombale de l’illustre disparu. Une initiative de son fils ainée, Florent Njawé, résidant au pays de l’Oncle Sam.

D’entrée, après une courte prière faite par Maurice Kamgo pour demander le repos éternel des défunts, l’acte du jour est scellé. Sitôt l’oraison terminée, il regrette la disparition de son frère cadet : « je sens autour de moi, un grand vide. Je me démène tout seul pour faire bouger les lignes dans cette famille. S’il était là… Je parle la mort dans l’âme. » Et d’ajouter : « Le message que je peux donner à ses enfants, c’est de s’unir dans l’amour et de travailler ensemble. » Cri de ralliement Toutefois, cette gerbe porte, ostensiblement, cette inscription : « Camarade le combat continue ! »

Dans les rangs de l’assistance, elle draine des regards curieux. Christian Tchapmi, interrogé sur « d’un cri de ralliement » qu’aimait bien lancer Puis N. Njawé. Et « nous avons voulu » qu’avec la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, étant donné qu’il était un fervent défenseur des libertés et de la démocratie au Cameroun et en Afrique, reprendre cela pour un devoir de mémoire, parce que « nous sommes ses héritiers. » Et le journal Le Messager n’étant plus simplement une entreprise de presse impulsée par son dynamisme, mais une institution. « Il était donc judicieux, par l’acte de Florent Njawé, qu’il sache du fond de sa tombe que nous sommes dans sa trajectoire.Et pensons qu’au quotidien, nous devons travailler avec acharnement en respectant notre ligne éditoriale qui n’a pas changé parce que beaucoup pensait que la disparition du timonier serait la mort programmée du Messager ».Le rédacteur en chef délégué révèle que chaque fois, malgré la conjoncture particulièrement drastique de la presse écrite au Cameroun, « nous continuons » d’œuvrer modestement pour garder cet héritage. Pérenniser le combat Et aujourd’hui, la symbolique étant d’autant plus grande que l’on parle de la liberté de la presse dans un contexte où, de plus en plus, « les journalistes sont interpellés, séquestrés, embastillés. » Et Puis N. Njawé, embastillé en récurrence, parce qu’il avait osé revendiquer un peu plus d’humanité dans le traitement à réserver aux couches sociales vulnérables et à ceux qui étaient prêts à donner de leur vie pour les libertés, « nous avons pensé » qu’il était de bon ton de pérenni- ser ce combat.

Christian Tchapmi conclut, somme toute, que voilà l’essentiel du message que « nous sommes venus » porter ici à Babouantou. Mais, également, rassurer ceux qui sont, pas seulement les voisins, mais la grande famille originelle du fonda- teur du Messager de ce que son œuvre, « malgré les vents contraires et les vicissitudes de l’existence, le chemin plein d’épines et de ronces, continue sa marche vers l’idéal » auquel il aspirait de son vivant. « Et nous sommes sûrs » qu’il nous écoute du fond de sa tombe.