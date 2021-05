CAMEROUN :: Carnet noir : Mort de Simon Achidi Achu l'ancien Premier ministre :: CAMEROON

Camer.be apprend avec regret, la mort survenue ce mardi 04 mai 2021, de ancien Premier ministre camerounais, Simon Achidi Achu.

Selon des sources qui se revendiquent familiales, Simon Achidi Achu est mort des suites de maladie, depuis les États-Unis d'Amérique où il était en évacuation sanitaire. L'ancien chef du gouvernement camerounais a été annoncé mort par les réseaux sociaux, il y a deux ans.

Diplômé de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( Enam), Simon Achidi Achu était âgé de 87 ans. Il est né le 05 novembre 1934 à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun dont il était originaire ( Santa ). Simon Achidi Achu a été ministre dans les deux régimes successifs et uniques à ce jour du Cameroun, depuis plus de 60 ans.

En 1971, sous le régime de terreur du sanguinaire Ahmadou Ahidjo, Achidi Achu est nommé ministre délégué à l'Inspection d'État, avant d'être promu ministre de la Justice en 1972. Il passera trois ans au très prestigieux et stratégique poste de garde des Sceaux.

En 1992, plus précisément le 09 avril, il est nommé Premier ministre par Paul Biya le chef de l'État. Simon Achidi Achu vient de remplacer le Premier ministre Sadou Hayatou, appelé Premier ministre de transition, parce qu'etant le tout premier Premier ministre du retour au multipartisme qui devait conduire aux élections pluralistes de 1992. Simon Achidi Achu cède son fauteuil de Premier ministre à Peter Mafany Musonge, le 19 septembre 1996.

Membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) le parti au pouvoir, il devient député du parti de Paul Biya.

Tout compte fait, un doyen, un patriarche s'en est allé, un grand témoin de la riche et tragique histoire du Cameroun. L'on se souviendra toujours de cette définition triviale qu'il avait de la politique : " na politique na ndjangui ". Traduction : la politique fonctionne comme une tontine ou une cotisation où chacun cotise et en bénéficie à son tour.

Nos hommages !