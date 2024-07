CAMEROUN :: Gestion de la Caisse nationale de prévoyance sociale: J’ai décidé de prendre position :: CAMEROON

L’inacceptable injure à la compétence, au mérite et à la réussite d’une gestion admirable des affaires publiques, le cas des attaques contre le Directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale

Dans le contexte quelque peu trouble pour certains, insaisissable pour d’autres et de toute évidence ennuyeux pour tous ceux qui nourrissent des ambitions de toute nature mal contenues, il est devenu pratiquement dangereux de performer, de travailler normalement et de prévaloir. Mais quand alors, des gens se perdent dans leurs planifications incontrôlées et sectaires, ils n’hésitent pas à jouer dans des réseaux malsains, pour s’attaquer aux justes, pour tenter de niveler par le bas, pour troubler la quiétude des autres.

La tradition établie au Cameroun, ou du reste la culture ambiante, c’est la consécration de l’échec, le vol, le pillage, les détournements. On aime bien réciter sur les sociétés publiques qui ont échoué, sur les dirigeants en prison ou aux portes des prisons. Penser à l’inverse, c’est presqu’impossible.

Pourtant, rien ne permet de plonger tout le pays dans l’obscurité et des perspectives sombres de façon générale. Il y a chez nous, des sociétés publiques qui marchent et marchent même très bien. IL y a chez nous des hommes et des femmes qui gèrent bien, qui réussissent admirablement. La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) est un véritable trésor extraordinaire de réussite, de stabilité, de progrès et d’innovation, pendant que son directeur général, ALAIN NOEL OLIVIER MEKULU AKAM MVONDO sort du lot, complètement du lot selon tous les codes référentiels de gestion, et selon toutes les appréhensions comptables et publiques honnêtes.

Voyons, depuis vingt-quatre heures, il circule sur les réseaux sociaux, une histoire folle sortie des subjectivités qui infestent notre quotidien, alarmant inutilement la cité et avec des buts précis, réduire à néant voire salir, souiller et banaliser les prouesses hors normes du Directeur général de la CNPS. Au-delà des images des médias, qui le connaît dans l’intimité de son génie ?

C’est pourtant à l’extérieur que l’on réalise mieux qui est cet homme discret, efficace, effacé, chiche en élocution, mais pourtant réputé, adulé, célébré et félicité amplement par les professionnels ailleurs. Notre CNPS est unique en Afrique francophone, et aligne des innovations qui en font un modèle sensationnel. On vient de partout pour nous copier.

Personnellement, je suis très choqué. Que les auteurs de cette dangereuse cabale qui ressemble fort à une guerre sournoise sur l’autel de la cupidité. Je somme les voyous en col blanc pleins de remords de quelques réseaux mafieux, d’avouer leur forfaiture et de cesser d’inutiles intrigues. Il faut apprendre à le dire, avoir le courage de le dire, et le dire même très fort. On reprochera tout à l’homme, mais pas de tels grossièretés. Nous parlons d’un intellectuel et d’un panafricaniste pur, avant d’évoquer le manager qui a tout digitaliser sur son passage et transformer la CNPS en une médaille rayonnante qui vaut sans doute des convoitises de quelques fainéants pressés de venir en faire une sauce et une bouffe comme ailleurs. C’est triste et dommage, d’avoir fait ça à l’homme, d’avoir tenté ça, d’avoir pensé un seul instant que des chiffres subjectifs sans âme ni consistance, ébranleraient un si brillant patriote, et jetteraient le discrédit sur un bilan aussi élogieux. Que ceux qui croient détenir des éléments de contradiction solides se lèvent, et je porterai le débat vers l’avant, avec fierté, liberté, raison et engagement. On ne tue pas un tel artisan du bonheur collectif avec une fronde mal tendue, mal tenue et mal orientée. Laissez le DG de la CNPS travailler, ou plutôt, dite merci et admirez le merveilleux parcours, parcours que renvoient vers le ciel, ces lumières nouvelles sur le toit du siège, qui bercent la place de l’indépendance la nuit, en signalant au loin dans la capitale, la présence pérenne d’un réel fond d’assurance pour les vieux jours des retraités.

J’ai tenu, ici, au-delà d’une réplique qui renvoie les pourfendeurs à leurs copies en même temps que j’interpelle leurs donneurs d’ordre, à rendre un vibrant hommage à l’homme, au mérite, à la compétence et à la réussite d’un gestionnaire d’exception./.