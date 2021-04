Communiqué sur le lancement d'un programme de marketing sportif au Cameroun :: CAMEROON

L'Université catholique d'Afrique Centrale et LaLiga Business School travaillent ensemble pour lancer un programme de marketing sportif au Cameroun

Le programme de sept jours se déroulera en juin et constitue la plus récente étape d'un protocole d'accord signé en 2019 pour promouvoir l'accès à une éducation de qualité en gestion du sport.

Yaoundé, 29 April 2021.- L'expansion internationale de LaLiga Business School se poursuivra ou Cameroun cet été, à travers un programme de marketing sportif qui sera organisé en collaboration avec l'Université Catholique d'Afrique Centrale. Pendant 2021, sept jours de sessions intenses de deux ou trois heures entre le 2 et le 12 juin divers professionnels de l'industrie du sport partageront leur expertise et leurs expériences vécues avec les participants.

Les modules seront orientés vers le développement des compétences et la prise de décision stratégique dans une perspective marketing dans l'industrie du sport. Il sera enseigné en streaming en direct et sera dirigé par des employés actuels de LaLiga et d'autres professionnels ayant une solide expérience internationale dans le secteur Cela inclut des panelistes locoux, qui fourniront des détails sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les professionnels de l'industrie du sport travaillant au Cameroun et dans plusieurs pays africains.

Ce programme est le fruit d'un protocole d'accord signé entre LaLiga Business School et l'Université Catholique d'Afrique Centrale en 2019, lorsque les deux ont exprimé une volonté mutuelle de développer des talents dans l'industrie du sport. Les deux parties souhaitent promouvoir l'accès à une éducation de qualité en management du sport et leur occord reflète un engagement à contribuer au développement de l'industrie du football au Cameroun La première formation internationale de LaLiga Business School était également une formation sur le marketing sportif et il a également eu lieu en Afrique, avec un programme organisé en Egypte sur le campus de l'ESLSCA Business School ou Caire en mars 2019. Depuis lors, LaLiga Business School s'est diversifiée dans des pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.

Les étudiants viennent d'horizons divers et les modules s'odressent aux professionnels travaillant dans l'industrie du sport, les directeurs généraux, les directeurs sportifs, les professionnels du marketing et de la communication et d'autres décideurs bénéficiant tous des connaissances spécifiques fournies par LaLiga Business School Ceux qui ont participé à des programmes précédents apprécient le fait que le

contenu soit développé en interne par des professionnels et des réalisateurs qui vivent et respirent au jour le jour l'industrie.

Comme l'a expliqué José Maya Gómez, directeur de Loliga Business School: «Nous voulons aider à professionnaliser l'industrie du sport à tous les niveaux en capturant et en développant les talents des professionnels d'aujourd'hui et de demain. Qu'ils travaillent déjà dans le football ou qu'ils soient nouveaux dans l'industrie, nous proposons des cours qui n'étaient pas disponibles auparavant et peuvent aider les gens à aborder le football avec un nouvel état d'esprit commercial.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS. INCUBATEUR BY UCAC:

contact@incubateurbyucac.com / T +237 6 96 97 83 39 / +237 671 637 758 http://www.laliga.incubateurbyucac.com/landing /

À propos de L'UCAC

L'Universite Catholique d'Afrique Centrale est un établissement sous-régional d'enseignement supérieur

qui en alliant le souc de l'excellence académique avec celul de la responsabilité éthique, vise la formation intégrale d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes capables d'oeuvrer pour la renoisconce sociale, politique économique, morale et spirituelle de l'Afrique L'UCAC relve de l'autorité du Saint Siege. Elle est fondée par l'Association des Conférences Episcopales de la Région d'Afrique Centrale (A.C.E.R.A.C.) qui comprend: LE CAMEROUN, LE CONGO. LA CENTRAFRIQUE, LE GABON LA GUINEE EQUATORIALE, LE TCHAD

À propos de LaLiga

LaLiga est une organisation mondiale, innovante et socialement responsable, leader dans le secteur des foisirs et du divertissement, il s'agit d'une association sportive privée composée des 20 équipes de Lauga Santander et 22 de Laliga SmartBank, responsable de l'organisation de ces compétitions nationales de football professionnel, Au cours de la saison 2018/2019. Lotiga o atteint plus de 2.7 milliards de personnes dans le monde. Avec son siège a Madrid (Espagne), il est présent dans 55 pays a travers 9 bureaux et 46 délégués. L'association mène son action sociale à travers sa Fondation et est la première ligue de football professionnel au monde avec une ligue pour les footballeurs à deficience intellectuelle: LaLiga Genuine Santander.