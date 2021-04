CAMEROUN :: Nécrologie : Mort de Josué Youmba le DG de l'Autorité Portuaire Nationale :: CAMEROON

La mort vient encore de se choisir un passager de choix. Elle emporte ce mercredi 28 avril 2021, le directeur général de l'Autorité Portuaire Nationale ( APN), Josué Youmba.

Le natif du département de la Sanaga - Maritime dans la région du Littoral, a succombé à une maladie dont la nature ne nous a pas été révélée, et est mort dans un hôpital de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, et siège de l'APN.

De la biographie de Josué Youmba, les recherches effectuées sur la toile, n'ont porté aucun résultat. Toutefois, sur sa vie en tant que directeur général ( Dg) de l'APN, Internet a été trop peu tendre avec ce membre de l'élite administrative de la Sanaga - Maritime. Il en ressort que le Contrôle Supérieur de l'État ( Consupe) avait produit un document de 200 pages, sur la gestion de Josué Youmba qui visiblement n'avait pas les qualités du prophète Josué dont il portait le nom.

Nous apprenons en effet que le Consupe avait décelé des décaissements de l'ordre de 139 millions francs CFA, ordonnés par Josué Youmba, et n'ayant aucun rapport ou intérêt avec l'APN. Le rapport cible la période 2009 - 2014. Il s'agit de l'utilisation des fonds à des fins personnelles. Le rapport mentionne les frais de gardiennage de l'ordre de 82 millions de francs CFA, dépensés pour la sécurité à domicile du Dg de l'APN Josué Youmba, et de son président du conseil d'administration, Gonoko Haounaye. Le rapport mentionne aussi des dépenses effectuées par Josué Youmba, pour l'achat des vins de type champagne et autres grands crus, pour un montant total de 32 millions francs CFA. A ces dépenses illicites selon le Consupe, s'ajoutent sept millions francs CFA pour des abonnements auprès des entreprises de distribution d'images télé. Et pour couronner le tout, et sans être exhaustif, votre journal a été captivé par des travaux effectués au domicile de Josué Youmba aux frais de l'APN, pour une entreprise qui ne comporte pas de parc immobilier, alors que l'intéressé selon le rapport du Consupe, bénéficiait d'une indemnité mensuelle de logement de 600 000 francs CFA.

Une pensée profonde pour l'épouse, les enfants et la famille de Josué Youmba. Nos sincères condoléances aux amis et connaissances.

Adieu Monsieur le Directeur Général !