CAMEROUN :: Njombe-Penja: Des élèves drogués coupent le bras à un autre suite à une bagarre :: CAMEROON

La tragédie se déroule au lycée technique de Njombe - Penja, dans le département du Moungo, région du Littoral Cameroun.

Le jeudi 22 avril 2021, une violente bagarre éclate entre élèves du lycée technique de Njombe - Penja. Un élève battu lors de la rixe, retourne au quartier, et appelle ses amis au secours. Ces derniers arrivent avec des armes blanches, pour venger leur ami battu au cours de la bagarre.

Une nouvelle bagarre est déclenchée. Les armes blanches sont mises à contribution, et les amis venus du quartier, coupent un bras à l'un des élèves impliqués dans la rixe. Les images du bras coupé, ensanglanté et tombé au sol, sont terribles et choquantes. Le bras d'un des élèves a été coupé à la matchette. L'élève est transporté d'urgence à l'hôpital Saint Jean de Malte de Njombe - Penja. Des nouvelles parvenues à Camer.be ce jour, ont d'abord fait état de la mort de l'élève dont le bras à été coupé cette nuit, avant d'être démenties par d'autres sources qui affirment cependant que la situation de l'élève grièvement blessé, n'est guère reluisante. Plusieurs groupes d'élèves du lycée technique de Njombé - Penja, sont accusés d'être des consommateurs de drogue et stupéfiants, d'où la violence dans ce milieu scolaire.

Il y a un mois, une bagarre opposait deux groupes d'élèves au lycée de Ngo - Ekelle à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Il s'agit du "groupe des agresseurs", et du "groupe des jamboteurs " ( joueurs de cartes moyennant une mise financière). Dans l'enceinte du lycée, le groupe des joueurs de cartes qui avaient mis 13 mille francs CFA au sol, est surpris par le groupe des agresseurs qui, vient faire main basse sur la mise au sol. Violente bagarre entre les deux groupes. La bagarre se poursuit au bureau du surveillant général qui impuissant, voit alors des effets détruits dans son bureau. Des témoins racontent les deux groupes sont des consommateurs de drogue et stupéfiants, et que même en dehors de l'école, ils commettent des vols et des agressions à main armée, et que l'uniforme scolaire du lycée, ne leur sert que couverture et de circonstances atténuantes, lorsqu'ils sont pris par la police et la gendarmerie.

Attention, l'État doit agir vite et non réagir. Les lycées, collèges et universités, sont remplis de dangereux bandits qui y trouvent asile juste pour échapper à la vigilance de la société. Il faut revoir tout le système de recrutement dans les lycées, collèges et universités. Ces milieux sont devenus des plus dangereux.