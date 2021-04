CAMEROUN :: Comment Idriss Deby a tué Mendo Ze et Germaine Ahidjo :: CAMEROON

Les obsèques du maréchal du Tchad qui se sont déroulés en début de week-end au Tchad ont mis en berne Germaine Ahidjo, épouse du premier président du Cameroun et Gervais Mendo Ze, ancien Directeur General de la CRTV et ministre délégué au ministre de la communication.

Ils ont occupé une portion congrue sur l’actualité de ce jour. Que sait-on des obsèques du Pr Gervais Mendo Ze ? Il a été inhumé samedi 24 avril 2021 dans son village natal, Otoakam, situé dans la ville de Sangmélima, dans la région du Sud. Parents, connaissances et anonymes se sont retrouvés en nombre devant la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé hier 23 avril 2021 à l’occasion de la messe de requiem qui a suivi la mise en bière de l’ancien directeur général de la CRTV.

Avant sa mort, des images de lui, très amaigri, alité dans un hôpital, ont fait le tour des réseaux sociaux. Certains leaders d’opinion ont appelé à la grâce présidentielle. Un appel qui n’a jamais été entendu. C’est donc dans l’indifférence totale que cet ancien ponte du régime de Yaoundé a rendu l’âme à l’âge de 77 ans, provoquant émoi et compassion au sein de l’opinion.

Quant à Germaine Ahidjo, inhumée au cimetière de Yoff à Dakar en présence de quelques Camerounais, les tabloids n’en ont pas fait un large écho. On retient du quotidien Le Jour que “Les Camerounais rendent hommage à Germaine Ahidjo “ Marafa Hamidou Yaya, Maidadi Sadi, Edouard Kingue…Témoignages des compatriotes sur la femme du premier président du Cameroun” et le journal Integration qui révèle que “Germaine Ahidjo fait pleurer Paris”

Pour le reste, c’est Idriss Deby qui a ravi la vedette. Dans son dossier du jour, Cameroon Tribune parle du « réconfort du Cameroun ». Le maréchal Idriss Deby Itno a été conduit à sa dernière demeure vendredi dernier à Amdjarass, son village natal, à la suite d’une émouvante cérémonie d’hommages à N’Djamena, où Joseph Beti Assomo, représentant du président Paul Biya s’est incliné devant la dépouille du défunt chef de l’Etat, après avoir déposé la gerbe de fleurs du couple présidentiel. La Nouvelle estime que « Paul Biya dignement représenté par le Mindef ». Le ministre le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense (Mindef), Joseph Beti Assomo, a été porteur d’un message du chef de l’Etat camerounais, auprès de la famille éprouvée du Maréchal Idriss Deby Itno, lors de ses obsèques officielles organisées le 23 avril dernier à Ndjamena. Le même journal pense que la mort de Deby est une « menace qui plane sur le Cameroun ». Quelles menaces pour le Cameroun ? S’interroge la semaine dernière notre confrère Le Messager après la mort du président tchadien Idriss Deby Itno. De quoi demain sera-t-il fait dans la lutte contre le terrorisme et la secte islamiste Boko Haram ? Comme se demandent d’autres observateurs dans la même foulée.



Au sujet de la Stabilité du Tchad, Info Matin indique que « La France rassure ». Les rebelles en guerre contre le régime de N’Djamena suspendent leur projet de renverser les institutions. Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, promet le soutien de son pays ‘’pour la stabilité de la région‘’.

Cependant que Essingan relève que sur L’après Idriss Déby, « Paul Biya prépare une montée en puissance ». Le président de la République, chef des armées, en plus d’envisager le renforcement des forces engagées dans la lutte contre les menaces terroristes dans le Bassin du Lac Tchad, semble privilégier désormais l’option d’un plus grand déploiement stratégique et diplomatique...