CAMEROUN :: LE PROFESSEUR LEOPOLD BERTIN KOUAYEP REND UN VIBRANT HOMMAGE AU DOCTEUR EMMANUEL TCHIENGUE :: CAMEROON

TCHIENGUE EMMANUEL, INGÉNIEUR TECNOLOGUE ET DOCTEUR EN PHYSIQUE , A ÉTÉ INHUMÉ LE SAMEDI 24 AVRIL 2021 À BATCHINGOU DANS LA RÉGION DE L'OUEST . AU COURS DE LA CÉRÉMONIE D'ENSEVELISSEMENT, UN VIBRANT HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU PAR PLUSIEURS PERSONNALITÉS EN OCCURENCE LE PROFESSEUR LÉOPOLD BERTIN KOUAYEP, ENSEIGNANT D'ÉCONOMIE DANS LES UNIVERSITÉS CAMEROUNAISES, FRANCAISES ET DIRECTEUR DE L'ECOLE DE SCIENCE DE COMMERCE ET DE GESTION (ESCG).

Décédé le 23 mars 2021 à Yaoundé des suites de longue maladie, l'ingénieur technologue et Docteur en physique Tchiengue Emmanuel, a rejoint la terre de ses ancêtres Hier en présence des Sommités venues saluer sa mémoire .

Au rang de ses personnalités, les proches avec qui, le défunt a cheminé pendant plus d'une décennie " Mon ami mon frère ton départ laisse un grand vide autour de moi car en plus d'être mon frère, tu étais mon guide mon modèle. Nous avons encore besoin de ta présence bienveillante et de tes précieux conseils.

Je te remercie infiniment de m'avoir inculqué le virus de l'amour du village. Ce même village qui t'acueille aujourd'hui à bras ouverts et qui a été témoin de ta venue au monde.

Mon frère sache que je serai à jamais reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie" a soupiré le Professeur Léopold Bertin Kouayep proche du disparu, enseignant d'économie dans les universités Camerounaises et Françaises.

Le directeur de l'école de science de commerce et gestion a profité de la présence des hôtes de marque et de la famille nucléaire du disparu, pour étaler les bienfaits que ce dernier a accompli dans son périple professionnel " dès mon retour au Cameroun, c'est toi qui m'a tenu la main. Tu m'as impliqué dans les consultations avec L'ONUDI. Comme un frère, tu m'as donné un bureau dans tes locaux.

En avril 2006, tu m'as aidé à créer mon propre d'études alors que j'étais déjà consultant à OIT. L'exigence maximale que tu as appliqué à mon égard, a fait de moi le grand intellectuel que je suis aujourd'hui.

L'homme que je suis aujourd'hui c'est en partie grâce à toi" a t-il laissé entendre. À cette cérémonie funèbre, il a par ailleurs invoqué sa casquette de chrétien afin d'implorer le tout puissant d'accueillir l'homme qu'il considérait comme son mentor " je supplie le Tout Puissant de te réserver une place de choix auprès de lui. En tant que chrétien je sais que nous nous reverrons et que tu ressuscitera comme le Christ parce-que tu as cru en lui" a exalté le professeur Léopold Bertin Kouayep.

Il sied de souligner que outre le Professeur Léopold Bertin Kouayep, le Docteur Tchiengue Emmanuel qui a été rappelé à Dieu a reçu les hommages des autorités administratives, municipales et traditionnelles.

La terre de Batchingou qui l'a vu naître c'est retourné sur lui en présence des personnes avec qui, il a partagé son existence sur terre.