CAMEROUN :: Technologies informatiques : Un mémorandum d'entente signé entre Huawei, IAI et IFTIC - SUP :: CAMEROON

Le mercredi 21 avril 2021, le campus principal de l'IAI Cameroun sis à Nkol - Anga'a, une banlieue de Yaoundé relevant du département de la Mefou et Afamba dans la région du Centre, a servi de cadre à la signature d'un Mémorandum d'entente entre l'entreprise chinoise des télécommunications HUAWEI, l'Institut Africain d'informatique ( IAI), et l'Institut Supérieur de Formation Aux Métiers des Télécommunications, de l'Innovation Technologique, de Commerce et de Gestion ( IFTIC- SUP).

La cérémonie qui a connu un étincelant succès et occasionné un grand choix au de la communauté éducative concernée, a connu la présence du Directeur Général de HUAWEI CAMEROON, Monsieur DU YIN, qu'assistait Madame Edmonde DJIOKENG TEBOH la Direction Relations Publiques HUAWEI Zone CEMAC, et Monsieur Armand Claude ABANDA le Représentant Résident de l'IAI Cameroun, et par ailleurs Président du Conseil d'Administration de l'IFTIC - SUP.

La signature du Mémorandum d'Entente entre géant mondial des télécommunications, le Chinois HUAWEI, l'IAI Cameroun et l'IFTIC - SUP, témoigne de la ferme volonté et disponibilité de HUAWEI à contribuer au développement du Cameroun, par la formation et le transfert des compétences, dans le secteur de l'économie numérique. La cérémonie de mercredi, la signature d'un MOU de deux ans, vient couronner la fin de la formation de 24 Enseignants de l'IAI Cameroun et de l'IFTIC- SUP, dans le cadre de HUAWEI ICT ACADEMY. Les deux grandes écoles rejoignent ainsi l’Université de Douala, l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé 1, l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications, et des Technologies de l'Information et de la Communication (SUP'PTIC), et l'Institut Universitaire de la Côte (IUC).

" HUAWEI ICT ACADEMY est un plan stratégique pour développer les talents locaux en TIC, ceci est une réponse au plan d'économie numérique prévu pour 2035 par S.E.M le Président Paul Biya et conformément à la stratégie de développement à long terme de l'entreprise", peut-on lire dans le communiqué de presse de HUAWEI CAMEROON.

Prenant le lutrin pour son discours, le Directeur Général de HUAWEI CAMEROON, Monsieur DU YIN a exprimé sa gratitude à l'endroit des enseignants et des écoles partenaires, relai pour la formation et le transfert des compétences aux jeunes talents camerounais en TIC. Le numéro 1 de HUAWEI CAMEROON a ainsi saisi l'occasion pour réitérer la détermination du leader mondial des télécommunications, à soutenir le Cameroun pour le savoir-faire en TIC, afin de rendre ses jeunes plus compétents et compétitifs.

D'entrée de jeu, le Représentant Résident de l'IAI Cameroun et PCA de l'IFTIC - SUP, Monsieur Armand Claude ABANDA, a indiqué qu'en 2016, lors du lancement de " SEEDS FOR THE FUTURE" de HUAWEI, un Étudiant de l'IAI Cameroun a été sélectionné pour le voyage pour la Chine, et que grâce à la formation reçue, termine actuellement ses études à Dijon en France, et a même déjà fabriqué des robots.

Monsieur Armand Claude ABANDA, Représentant Résident de l'IAI Cameroun, et PCA de l'IFTIC - SUP

"Ce que je souhaite, c'est de voir les Étudiants refléter l'excellence de la marque de HUAWEI. Il est très important pour nos Étudiants d'avoir des facilités dans des partenariats avec des géants de la technologie mondiale. Et comme vous le savez, HUAWEI fait office de géant de la technologie mondiale dont nous voulons faire profiter les Étudiants et les Enseignants. Nos Étudiants vont également avoir la possibilité d'inventer, de créer, de développer leur pays par le transfert des compétences qui se fait si bien avec HUAWEI. Je voudrais une fois encore remercier le DG de HUAWEI au Cameroun pour sa disponibilité et surtout pour le travail de transfert de compétences qu'il est en train d'assurer pour que ces structures soient un relais pour la modernisation de l'économie numérique du Cameroun."