CAMEROUN :: Décentralisation: Le nouveau secrétaire général de la Mairie de la ville prend fonction :: CAMEROON

Metha Armand Charles a été installé ce jeudi après-midi par le Maire de la ville.

''Le secrétaire général doit s'abstenir de toute critique publique vis-à-vis du Maire''

C'est par ce dernier conseil que Roger Mbassa Ndinè , le Maire de la ville a conclu son discours d'installation du nouveau secrétaire général de la Mairie de la ville.

La salle tokoto avait revêtu sa tenue des grands jours pour abriter la cérémonie d'installation de Monsieur Metha Armand Charles au poste de secrétaire général de la Mairie de la ville.

Malgré les restrictions sanitaires dues à la pandémie de la Covid19, la salle a été prise d'assaut par la famille,les amis et autres responsables de la mairie de la ville venus souhaiter la bienvenue a celui-là qui est depuis le 9 avril 2021. ( Date de signature du décret présidentiel le nommant à ce poste) secrétaire général de la mairie de la ville.

Celui qui vient en remplacement de Mr. Wongue Georges liberté , muté et originaire de l'arrondissement de Nlonako dans le département du Moungo, il a fait ses études primaires à l'école St Jean Bosco de Douala et ses études secondaires au CES de Mbanga puis au lycée de Manengoumba à Nkongsamba où il est sorti nanti d'un baccalauréat. Ses études supérieures effectuées à l'université de Yaoundé 2 seront sanctionnées par une licence et une maîtrise en droit public. Diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature (ENAM), il est inspecteur principal des regies financières option comptabilité et matière.il est également diplômé de l'Institut supérieur de management public, il est titulaire d'un master 2 en management des organismes publics. Outres les postes de responsabilité occupés au ministère des Finances, au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, au ministère de la santé et au ministère des marchés publics,il était jusqu'au 09 Avril 2021 sous-directeur des équipements et de la maintenance au ministère de la décentralisation et du développement local.

Pour Armand Charles Metha il est question tout d'abord de remercier le tout puissant qui est à l'origine et à la fin de toutes choses'' je profite de cette occasion pour rendre grâce à mon créateur qui continue jusqu'ici sans aucun mérite particulier de me donner son souffle de vie.ensuite, je souhaite témoigner ma profonde gratitude à l'endroit du ministre de la décentralisation et du développement local dont la proposition bienveillante a voulu que le chef de l'état me nomme au poste de secrétaire général de la mairie de la ville de Douala...cette joie ne peut pas masquer l'étendue de mes responsabilités qui sont aussi grandes que sensibles. J'ose croire qu'avec l'encadrement de la hiérarchie et l'accompagnement de mes collaborateurs, je serai à la hauteur de la très haute confiance que le président de la République a bien voulu placer en moi''.

C'est donc un fonctionnaire rompu à la tâche et conscient des défis qui l'attendent a cette nouvelle fonction qui va désormais cheminer aux côtés du Roger Mbassa Ndinè,le Maire de la ville.