CAMEROUN :: Trois morts sur la pénétrante Est à Douala :: CAMEROON

Sur les lieux de l'accident, c'est l'horreur. Un véhicule 4x4 de marque Nissan Qashqai de couleur bleu nuit presqu'entièrement broyé par les billes de bois, arrachant la vie à son conducteur. Sur le sol, la cabine d'un camion grumier qui s'est détaché de la remorque, une camionnette de couleur blanche immatriculée Lt 502 KL présentant le pare-brise avant broyé et sa cabine cabossée.

L'accident est survenu au lieu-dit « Elf axe lourd », à une vingtaine de mètres de l'échangeur dans le sens Yaoundé - Douala. D'après les riverains, c'est aux environs de 15h que le drame s'est produit.

« Il s'agit d'une collision entre un véhicule de tourisme et un camion semiremorque transportant des billes de bois. Le bilan fait état de deux victimes gravement blessées et trois autres décédés. Les corps ont été conditionnés et laissés à la disposition de la police », explique le commandant du 20e groupement des sapeurs-pompiers, Kadrey Abdiel. Sur les causes de cet accident survenu en milieu d'aprèsmidi du lundi, 19 avril 2021, les populations riveraines pointent du doigt l'excès de vitesse du camion grumier. Ce qui a favorisé le face-à-face avec un autre camion venant en sens inverse.

Suite au choc, les billes de bois se sont déversées sur la chaussée, écrasant dans leur chute le véhicule de marque Nissan. La camionnette quant à elle aura plus de chance. Jusqu'à 21h, la circulation n'était pas encore rétablie sur cet axe routier. Des engins Caterpillar s'attelaient encore à enlever les billes de bois et les carcasses des véhicules sur la chaussée. Dans les deux sens, les véhicules et camions étaient immobilisés sur plusieurs centaines de mètres.