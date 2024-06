CAMEROUN :: Un bénéfice de 29,8 milliards Fcfa. Un licenciement de 200 salariés :: CAMEROON

L’actualité est tirée par l’économie, notamment la Société Générale qui dégage un résultat net positif de 29,8 milliards Fcfa et Egis qui annonce le licenciement de 200 salariés au Cameroun. Mais aussi la délocalisation du site de formation des futurs officiers de l’Ecole militaire interarmées (Emia).

Le Secteur bancaire occupe une bonne place avec la « Société Générale Cameroun réalise un résultat net de 29,8 milliards Fcfa en 2023, en hausse de 31% ». Eco Matin, un quotidien l spécialisé paraissant à Yaoundé indique que L’Assemblée générale des actionnaires de Société Générale Cameroun a approuvé le 07 juin dernier les comptes 2023 de l’établissement. Il s’en dégage un résultat net positif de 29,8 milliards Fcfa, soit une hausse de 31% par rapport au résultat net de 2022. Cette performance résulte d’une croissance de 10% des revenus de la banque. Ces résultats font écho aux multiples distinctions reçues par la banque durant l’année 2023.

Société Générale Cameroun a notamment été primée ‘’ Meilleur Spécialiste en Valeur du Trésor (Svt) pour l’année 2023 ‘’. Une distinction accordée par le Ministère des Finances…

Le même quotidien s’intéresse aux Péages automatiques pour informer qu’« Après la suspension du contrat de Tollcam, Egis annonce le licenciement de 200 salariés au Cameroun ». Mauvais temps pour les employés au Cameroun, d’Egis Road Operation, entreprise appartenant au groupe français Egis. La filiale de cette société qui intervient dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques, Egis Road Operation Cameroun (Ero-Cam) annonce en effet le licenciement de 200 salariés dans le pays. Dans un communiqué signé ce 18 juin, cette décision fait suite à la résolution prise par le gouvernement camerounaise de suspendre le 2 février 2024, le contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) conclu avec Tollcam.

Dans le domaine des forces de défense et la formation des officiers, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics paraissant à Yaoundé parle du Nouveau campus et explique « Pourquoi l’Emia va déménager ». En visite sur le chantier hier à Ekoum-Abang, dans l’arrondissement d’Aawé (Région du Centre), le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a expliqué qu’en raison de l’étroitesse du campus actuel de Melen, le chef de l’Etat avait instruit la construction d’un nouveau site de formation pour l’Ecole militaire interarmées. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme satisfaisant.



Sur le sujet, Le quotidien Le Messager de Douala donne des précisions avec « Joseph Beti Assomo visite le chantier à Ekoum- Abang par Awae». Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense (Mindef) était hier mardi 18 juin 2024 sur le site de 45 hectares pour toucher du doigt l’état d’avancement de la première phase de la construction d’infrastructures modernes répondant aux normes et aux attentes de la formation des futurs officiers de l’Ecole militaire interarmées (Emia)