Dimanche plus que maussade, au lieu - dit Fougerolles. Un camion- plateau transportant un engin lourd, a fait d'un jeune conducteur de moto-taxi, une pâte humaine.

La tragédie s'est produite ce dimanche, 06 juillet 2025. C'était à 14 heures 30 locales. Selon les témoins de la scène, le conducteur de moto-taxi, visiblement pressé, n'a pas respecté son sens de la circulation, et a plutôt traversé la route, pour rouler du côté du camion-plateau qui descendait la colline, mais en sens inverse.

Les témoins rapportent que le conducteur qui transportait deux passagers, a réussi la manoeuvre, mais a perdu à l'esprit que le plateau des camions déborde toujours la cabine en envergure.

Assez vigilants, les deux hommes que la moto transportait ont sauté sur le côté, tandis qu'une des roues du camion-plateau a emporté le conducteur, le réduisant en pâte humaine. La tragédie qui est survenue à quelques kilomètres de l'Université de Yaoundé II - Soa, a perturbé la circulation pendant une heure. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux pour les constats d'usage.

Le corps du jeune conducteur de moto-taxi a été enveloppé dans un linceul de fortuné , et sa famille, sans voix, est arrivée sur les lieux du drame.

Selon un témoin qui a vécu la scène, si le conducteur de moto-taxi transportait des femmes, ces dernières seraient mortes. " Chance qu'il ne transportait pas les femmes, parce qu'elles ne pouvaient pas sauter comme les hommes. On aurait alors eu trois morts", avance-t-il.

Pour une étudiante, la faute incombe aux deux passagers qui, n'ont pas eu de personnalité pour imposer au conducteur de rouler normalement. Pour elle, il ne faut jamais rester passif sur une moto ou une voiture. " Quand le chauffeur roule dangereusement, il faut lui parler. Et s'il ne veut pas te suivre, tu lui demandes de te déposer, parce qu'il n'y a pas une boutique où on rachète la vie ", fait savoir cette étudiante de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II.

