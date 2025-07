CAMEROUN :: Affaire des loyers impayés : Comment le CUD contribue à tuer une jeune Entreprise Immobilière :: CAMEROON

L’affaire qui oppose la Communauté Urbaine de Douala CUD à son bailleur La Société Civile Immobilière Bonanjo SCI Bonanjo située dans le quartier administratif de Bonajo à Douala. L’objet du litige : loyers non payés et refus de la CUD de libérer l’immeuble de la SCI occupé illégalement depuis janvier 2025.

A la SCI Bonanjo, on ne décolère pas et la tension devient de plus en plus vive. L’immeuble de type SS+R+7 occupé par la CUD au terme d’un contrat de bail à usage professionnel la 4 Septembre 2021 n’est plus que l’ombre de lui-même. Complètement défraichi et manque d’entretien.

En raison des loyers non payés par la CUD le principal locataire de cette Entreprise qui fait essentiellement dans la location d’immeubles, SCI Bonanjo est au bord de la fermeture le personnel aux abois.

Au demeurant, et malgré tout, SCI Bonanjo, dans le but de se maintenir comme société citoyenne vis-à-vis de son locataire que se trouve être un démembrement de l’Etat, a fait à l’endroit de la CUD plusieurs concessions dans le but d’un dénouement apaisé de leur partenariat. Sur ces entrefaites, un protocole a été signé en Aout 2024 au terme duquel le CUD s’engageait à solder le loyer et libérer l’immeuble le 31 Décembre de la même année.

Depuis le début de l’année 2025, malgré les rappels de SCI Bonanjo, rien n’y fit. On apprendra d’une Note du secrétaire de la CUD en date du 16 Janvier 2025 que « Le retard pris dans l’achèvement des travaux de l’immeuble siège des services techniques de la CUD explique seul pourquoi l’immeuble SCI Bonanjo n’a pas pu être libéré en fin Décembre 2024. La CUD espère pouvoir libérer cet immeuble au cours du premier semestre 2025. Elle s’acquittera évidemment des loyers dus pendant cette période complémentaire »

Lors d’une visite de la presse sur les lieux le 1er juillet 2025, les services de la CUD étaient toujours en place, sans qu’aucun signe de déménagement ne soit perceptible.

On le voit bien La Communauté Urbaine de Douala face à ses contradictions contractuelles et fait feu de tout bois pour se maintenir.

Aussi au lieu de s’acquitter des obligations qu’elle s’est fixées, la CUD a transmis une proposition de protocole d’accord signée par son délégué, M. Mbassa Ndinè le 22 Avril 2025 dans lequel celle-ci entend occuper le batîment pendant une durée de 02 (deux) ans à compter du 1er Janvier 2025.

Un autre dilatoire da la CUD auquel La SCI Bonanjo oppose une fin de non-recevoir et exige la libération de son immeuble et la payement des arriérés de loyers.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp