Bourakari Moussa Démissionne du RDPC avec des Militants de la Sous-section ORRDPC

Une déflagration politique secoue la sous-section ORRDPC EBERNDI-NKOLMINTAG à Yaoundé. Bourakari Moussa, membre éminent du bureau local, a annoncé sa démission collective du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) ce dimanche 6 juillet 2025. Dans une lettre officielle adressée au président de la sous-section, il justifie cette rupture par un profond désalignement entre ses aspirations politiques et la réalité du parti.

L'ancien responsable souligne avoir initialement rejoint le RDPC animé d'un esprit d'engagement et d'ambition, espérant contribuer à une équipe "dynamique et tournée vers les résultats". Après réflexion, il constate un écart insurmontable entre ces idéaux et l'environnement actuel. Sa décision, qualifiée de "lucide et responsable", s'accompagne du départ de plusieurs militants de la base partageant les mêmes désillusions, comme en témoigne la liste annexée à son courrier.

Cette défection intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein du parti présidentiel. La sous-section EBERNDI-NKOLMINTAG, bastion traditionnel du RDPC dans la capitale, pourrait voir sa légitimité ébranlée par cette vague de départs. Bourakari Moussa précise que sa démarche est définitive, reflétant une crise de confiance envers la gouvernance locale du mouvement.