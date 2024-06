CAMEROUN :: Livre : Assako Assako et l'insuffisance et l'incertitude de la codification du droit :: CAMEROON

Dans la vie quotidienne, René Joly ASSAKO ASSAKO est un personnage austère et très sobre. Ce qui n'est pas pourtant le cas dans les activités intellectuelles, pour ce Professeur titulaire des universités, vice- recteur de l'Université d'Etat de Douala ( Cameroun).

Fondateur - président de la Société Camerounaise de Géographie, le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO est l'administrateur universitaire le plus capé du Cameroun.

Il est successivement vice - recteur depuis 15 ans : Université de Yaoundé II - Soa ; Université de Yaoundé I, et depuis sept ans, Université de Douala. Son nom était très attendu parmi les recteurs nommés en 2022, et encore tout récemment, le 09 avril 2024, pour consacrer une longue expérience déjà engrangée depuis 15 ans déjà, dans les trois plus grandes universités d'État du Cameroun.

Qu'à cela ne tienne, René Joly ASSAKO ASSAKO est boulimique de travail de recherche, d'activités intellectuelles. Théoricien de L'Assakoisme, l'écrivain prolixe mène une incursion dans l'écosystème du droit et de la justice dont son " Discours sur la justice des hommes " met l'emphase sur ce que cet universitaire de haut calibre, Professeur de Géographie ( à toutes fins utiles ) croit savoir comme :

- de l'insuffisance et de l'incertitude de la codification du droit ;

- de la production des preuves ;

- de la mort et de la vie.

La critique de la justice dans l'Assakoisme est une ( autre ) façon d'être Negro- africain, de voir la vie et le monde ", nous confie l'auteur, avec un sourire jovial , non sans préciser qu'il s'agit d'un essai, et qu'il n'a pas la prétention d'avoir decouvert la Vérité ou cerné le sujet.

"J'ai toujours pensé qu'un autre monde était possible. Et, à l'égard de toute chose, je n'ai jamais manqué d'envisager une alternative, un détour, un enrichissement ou un élagage. Par ailleurs, j'ai toujours milité et oeuvré pour le respect et la promotion de l'Homme Noir, par la valorisation de son intellect et son affirmation dans la civilisation universelle où, en l'état actuel des savoirs, il jouit d'une antériorité établie et irréfutable. L'Assakoïsme, que je porte sur les fonts baptismaux au travers du présent ouvrage, est la matérialisation et la formalisation de cette ligne de pensée. Il s'agit d'une nouvelle idéologie anthropocentrique ayant la négrité comme fondement et centre d'intérêt ", argue l'auteur.

