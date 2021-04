CAMEROUN :: Lavish Shape and Glow Med Spa ouvre ses portes à Douala :: CAMEROON

Le tout premier SPA médical d'Afrique centrale a été inauguré à Douala la capitale économique du Cameroun ce samedi 17 avril 2021.

La santé n'a pas de prix et demeure une priorité dans notre société. Avec les progrès de la médecine, il est de plus en plus possible d'avoir recours à certaines techniques modernes pour une meilleure santé.

C'est dans cet ordre d'idée que Rolande Epopa , jeune camerounaise de 33 ans a pris sur elle de mettre sur pieds Lavish Shape and Glow Med Spa.''L'idee d'ouvrir un spa basique ne m'a jamais traversé l'esprit c'est pourquoi j'ai opté pour un spa médical.'' declare-t-elle.

Elle continue en ajoutant que : "Tout est parti d'une expérience malheureuse.il ya quelques années alors que j'étais invitée à une soirée de mariage, je souhaitais porter une robe décolletée qui me mettait en valeur. Je le suis rendue chez mon esthéticienne pour enlever quelques poils disgracieux. Malheureusement il ya eu une coupure et le groupe électrogène n'était pas fonctionnel. Je me suis vue obligée de revoir mes plans et c'est à partir de cet instant que je le suis dis qu'il faut forcément une solution définitive à ce problème c'est ainsi que j'ai découvert l'épilation au laser et désormais grâce a Lavish Med Spa, les femmes et les hommes n'auront plus ce type de problème''

Lavish shape and Glow med spa est donc venu révolutionner le secteur de l'esthétique au Cameroun en dotant le Cameroun du meilleurs des technologies et des professionnels rigoureusement formés dans les plus grandes écoles en la matière.On y retrouve des services que seuls des instituts localisés à l'étranger proposaient à l'instar de : l'épilation définitive au laser Hydrafacial,soins anti âge, liposuccion au laser et traitement des vergetures, lifting au laser, pressotherapie, traitement des varicosites au laser , mésothérapie, blanchiment dentaire, rejuvenation vaginale etc.

Les femmes et même les hommes de Douala sont donc désormais des privilégiés d'avoir près d'eux Lavish Shape and Glow Med Spa grâce a qui ont verra de plus en plus de belles silhouettes au Cameroun et en Afrique centrale.