CAMEROUN :: Maroua : incendie au lycée classique et moderne :: CAMEROON

Trois salles de classe consumées et des matériels pédagogiques réduits en cendres dans la nuit de vendredi à samedi.

Le lycée classique et moderne de Maroua s’est transformé en lieu de pèlerinage depuis le week-end dernier. Et pour cause, cet établissement scolaire a été victime d’un incendie la nuit de vendredi à samedi. « C’est exactement à 3h46 que le veilleur de nuit est venu me réveiller, faisant état d’un incendie déclenché dans l’une des salles de 4e Allemand. Nous avons saisi les sapeurs-pompiers qui sont venus circonscrire les flammes », a relaté Abdoulbagui Hayatou, le proviseur de cet établissement scolaire de 3 896 élèves.

Les dommages sont saisissants : trois salles de classe parties en fumée, de même que le bureau du surveillant. Les registres d’appel, les cahiers de texte, les billets d’entrée et de sortie, le matériel de lutte contre le Covid-19 et bien d’autres documents administratifs sont partis en fumée. Tout ne respire que ruine et désolation.

Mais malgré cette atmosphère de détresse, le proviseur reste confiant quant à la poursuite des cours. « Les dispositions sont prises pour qu’il n’y ait pas interruption des enseignements. Nous avons quatre salles de permanence qui vont nous servir de salles de classe », a rassuré Abdoulbagui Hayatou. Depuis samedi, le proviseur s’évertue à faire réhabiliter les tables-bancs abîmées afin qu’elles soient judicieusement utilisées par les apprenants.