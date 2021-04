CAMEROUN :: Lutte contre le grand banditisme et le trafic de stupéfiants :: CAMEROON

Le 13 avril 2021 aux environs de 12 heures, au quartier Manguiers, une opération coups de poing a été menée par les éléments du Poste de Gendarmerie de Manguier et ceux du Poste de Gendarmerie de Bastos, dans un local construit en matériaux provisoires et réputé être un repère de malfaiteurs et de trafiquants de drogue.

Le bilan de cette opération fait état de:

l'interpellation de 11 personnes dont 02 femmes et 09 hommes, parmi lesquels le principal dealer;

et la saisie d'une quantité importante de cannabis, des papiers de la conservation, des briquets, des plats servant pour la préparation de la drogue, 05 poignards, 03 lames, 02 téléphones portables, 01 paire de ciseaux et des pinces monseigneur.

Les présumés malfaiteurs ainsi que les objets saisis ont été conduits au Poste de Gendarmerie de Manguiers où une enquête est en cours .