Hommage de Darren Lambo au Pr Gervais mendo Ze "L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours..."

Écoutons le Prof. Gervais Mendo Ze, le Grand Maître Émérite de la Stylistique et la Rhétorique françaises. C'était en 2010, à l'amphi 300 de l'Université de Yaoundé 1, dans le cadre de l'Unité d'Enseignement ( UE) LMF 344 ( Commentaire Grammatical et Stylistique), destinée aux Étudiants de Licence 3 de Lettres Modernes Françaises.

Une UE que le Grand Prof partageait avec le défunt Prof. Bienvenue Nola ( dit Sarko ) le Grand Maître de la Grammaire Normative et la Grammaire Classique), ainsi que le Prof. Gerrard Noumsi ( Dr. à l'époque).

" Nous notons ici la mise en parallèle de deux notions : celle de la transparence de l'onde ( eau ) et celle de la beauté à partir du modalisateur comparatif " ainsi que ..."

L'auteur recherche par cette césure un effet poétique, le sublime, la beauté, la préciosité..." dixit le Prof Gervais Mendo Ze dans son commentaire Stylistique.

Mais aujourd'hui, Grand Maître, le ciel, s'est assombri de sa plus jalouse obscurité ;

L'onde, de sa clarté, a perdu;

La candeur qui était tienne, aux confins de la Terre;

L'onde obscurcie, à ses funestes et noirs jours;

Qu'est-ce qui, nous consolera, de cette peine que rien ne console !?

Ô Soleil qui s'en va, dans l'abysse du ponant, éteignant la source de ses rais aveuglants ;

Le noir ternit le ciel naguère plein de candeur ;

Comme les croques de l'adieu, saignent les cœurs ;

Nous vois-tu rouges dans la pâleur du deuil ;

En mémoire à mon Professeur Gervais Mendo Ze