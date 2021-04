CAMEROUN :: Corruption : pourquoi la lutte coince :: CAMEROON

En dépit des actions de la Commission nationale anti-corruption (CONAC) et les autres institutions, ce fléau a étendu ses tentacules dans tous les secteurs.

Au Cameroun, la corruption est un véritable problème social. Ce mal d’un autre genre a réussi ces dernières années à s’incruster solidement dans tous les secteurs de la vie au niveau national. Dans les structures publiques comme privées, ce fléau sévit. L’éducation et la famille ne sont pas en reste. Les initiés l’ont baptisé « tchoko », question de lui donner une identité nationale. Le pays a été classé à deux reprises parmi les plus corrompus au monde avec des incidences politiques, économiques et sociales et surtout leur impact sur l’image du pays et la moralité publique.

Pour Hilarion Etong, 1er vice-président de l’Assemblée nationale, la corruption est un tueur silencieux et pernicieux qui porte atteinte de manière incolore aux fondamentaux de la vie économique et sociale et crée des déséquilibres pouvant conduire à l’instabilité sociale et politique. Dans sa volonté de prendre à bras le corps cette question préoccupante, le renouveau à travers son slogan « Rigueur et moralisation » avait pris sur lui de créer une pléiade d’organes chargés d’aller en guerre contre la corruption. On peut citer entre autres : le Contrôle supérieur de l’État (Consupe), l’Agence nationale d’investigation financière (Anif), Commission nationale anti-corruption, le Tribunal criminel spécial (Tcs), la chambre des comptes…

Selon l’indice de perception de la corruption au Cameroun, publié par la CONAC dans son rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun, ce fléau a reculé de 0,73 points sur 10 pendant les cinq premières années d’implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, c’est-à-dire sur la période 2010 à 2015. On est passé du point de référence de 6,6/10 à 5,87/10.

Les statistiques inquiètes

Dans le rapport du deuxième recensement général des entreprises, publié en septembre 2018, l’Institut national de la statique établissait, après avoir interrogé des chefs d’entreprise privées et publiques, que la corruption qui, en 2009, apparaissait à 50,6% des opinions comme le troisième obstacle à l’entrepreneuriat, a reculé en 2016 à la quatrième place, avec un taux de 18,1%. Des éléments qui laissent dire selon certains analystes, qu’il y a un recul. Les récents classements de Transparency international ne présentent rien de reluisant. Le Cameroun est classé respectivement 153ème et 149ème sur 180 en 2019 et 2020. Ces rankings montrent à suffisance qu’en dépit des intentions proclamées du pouvoir de Yaoundé, la corruption s’accroche.

« Nous avons constaté que la grande corruption a régressé en faveur de la corruption arrangée », a laissé entendre Rolande Ngo Issi, député du Pcrn. Devant les députés à l’occasion de la clôture de la session ordinaire de Mars, le président de la CONAC, Dieudonné Massi Gams a tenu à rassurer les parlementaires : « La lutte contre la corruption au Cameroun est réelle, dynamique et inclusive. Les Camerounais sont de plus en plus nombreux à dire NON à la corruption. Cela se justifie par les chiffres qui vont croissants au fil des ans en termes de nombre de dénonciations reçues : de 482 en 2010 à 23048 en 2018 ». Entre 2011 et 2017, des investigations de la CONAC ont permis à l’État d’éviter de dépenser plus de 1600 milliards de Fcfa.

En dépit de nombreuses condamnations faites çà et là, la corruption se porte toujours bien. Les corrompus et les corrupteurs continuent de faire le beau temps au détriment des citoyens intègres. « Le problème d’avoir catégoriser les voleurs dans notre pays est un véritable problème. Le Tcs juge les gros poissons. Allez voir comment ils sont accueillis et escortés. On dirait des petits présidents. Le bas peuple voit. Ils ont plus de chance d’être libéré que celui qui a volé une poule au quartier. La corruption est d’abord mentale. Il a encore une longue vie chez nous », confie Anatole Oyono, commerçant. Des personnes indexées dans des rapports sont très souvent promues, se désole l’honorable Cabral Libii. « Les dommages et préjudices causés par la corruption à notre pays sont comparables à des dommages de guerre. La corruption a rendu le Cameroun infréquentable. La corruption a transformé nos tribunaux en salle de lamentation humoristique. La corruption a vidé le Cameroun de sa notoriété internationale ». Et d’ajouter en signe de dépit : « Il faut mettre fin à l’impunité. C’est ce qui peut réduire à une portion congrue la corruption. Il faut punir davantage ».

« Il faut punir davantage »

L’honorable Adamou Koupit de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) a mis en exergue la corruption électorale qui préoccupe peu la CONAC. Il a dénoncé les quartiers généraux de fraudes qui pullulent les jours de vote pour l’achat des bulletins des adversaires politiques. « Pourquoi on ne donne pas la possibilité à la CONAC d’aller au bout de son action après les enquêtes… Généralement, on observe que l’engagement de la procédure judiciaire est à tête chercheuse… Ce qui donne l’impression qu’il y a une sorte de politisation de la lutte contre la corruption. Et quand il y a cette politisation, l’efficacité va tout simplement être rangée dans les tiroirs ».

Et d’ajouter : « Il nous semble que la création du Tcs comme dispositif de lutte contre la corruption est maladroite. La spécificité du Tcs est de dire que, quand on a volé à partir de 50 millions, on peut être libéré si on restitue le corps du délit alors que dans les tribunaux classiques, on va condamner quelqu’un qui a peut-être pris 100 mille Fcfa. Même s’il restitue le corps du délit, on va le poursuivre sur l’aspect pénal. Pour nous c’est une injustice criarde. On aurait dû tout simplement avoir une loi contre la corruption donnant la possibilité d’accélérer la procédure pour éviter les lenteurs qu’on connait dans les procédures classiques ».

Le phénomène de la corruption est préoccupant au Cameroun. Combattre ce fléau est vital pour l’avenir du pays. On est loin de sortir de l’auberge, a conclu l’honorable Cabral Libii.