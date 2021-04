AFRIQUE :: Tony Elumelu « UBA bien positionnée pour bénéficier des tendances de la reprise en 2021 » :: AFRICA

L’optimisme des actionnaires quant aux perspectives de rentabilité futures

L’institution financière panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, a rassuré ses actionnaires et ses investisseurs de meilleurs bénéfices dans les mois futurs. En effet, le modèle d’affaires diversifié mis en place par la Banque permettra de réaliser des performances exceptionnelles, même en périodes d’incertitude, dans l’ensemble de son écosystème.

Le PCA du Groupe UBA, Tony O. Elumelu, prenant la parole lors de la 59èAssemblée Générale Ordinaire tenue au Siège de l’institution ce jeudi 1er avril 2021, a expliqué que les décisions stratégiques prises par la Banque vont lui permettre de renforcer sa détermination à atteindre la position dominante recherchée au Nigeria, en Afrique et dans le monde.

« Nous avons engagé des investissements stratégiques dans nos produits et technologies de banque digitale, afin de favoriser et encourager davantage le service bancaire autonome. Nous avons en outre renforcé les capacités de nos équipes au travers de multiples programmes de développement des capacités en ligne », a ajouté M. Elumelu, qui n’a pas manqué de rappeler, lors de son

intervention, que « nos opérations en Afrique représentent environ 55 % de nos bénéfices cette année, ce qui démontre à fortiori que nous sommes une véritable banque panafricaine. »

À la fin de l’exercice financier 2020, les bénéfices générés par UBA ont enregistré une croissance remarquable de 27,7 pour cent, soit 113,8 milliards de Nairas, contre 89,1 milliards enregistrés à la fin de l’exercice financier 2019, tandis que le bénéfice avant impôt affichait un résultat impressionnant de 131,9 milliards de Nairas, contre 111,3 milliards de Nairas à la fin de l’exercice financier 2019.

Selon les propos du Directeur Général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, « Même après 72 années d'opérations ininterrompues, UBA continue de vouloir réaliser des performances de niveau optimal. Dans cette perspective, nous avons engagé une grande partie de nos ressources pour prévoir même les situations imprévisibles. Au vu de la trajectoire et de la résilience de notre entreprise, nous pouvons vous garantir, chers actionnaires, que nous atteindrons et même dépasserons vos attentes. »

United Bank for Africa Plc est l’institution financière panafricaine leader, offrant des services bancaires à plus de vingt millions de clients dans plus de 1 000 agences et points de services. Présente dans 20 pays africains, et également aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA connecte les personnes et les entreprises à travers l’Afrique à travers ses services de banque de détail, commerciale et des grandes entreprises ; de paiements et

d’envoi d’argent innovants ; de financement du commerce et de services bancaires alternatifs. Les opérations du Groupe UBA au Cameroun démarrent en 2007. À ce jour, la Banque couvre sept des dix régions du pays.