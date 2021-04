CAMEROUN :: Les secrets pour entretenir des relations secrètes sans que votre femme ou époux ne sache :: CAMEROON

L'infidélité dans une relation est un abus de confiance. Oui, on le sait déjà. Au Cameroun, personne ne nous démentira comme ailleurs.Entretenir des relations secrètes sans votre partenaire ne sache relève très souvent d'une trahison. Que vous le pensiez ou non, vous pouvez vous en sortir et, si vous essayez de tromper votre partenaire, vous devrez d'abord tenir compte du fait que vous vouliez ou non vous engager dans une relation. Vous pourriez ne plus l'aimer ou ne pas vous décider à vous lancer dans une relation monogame en ce moment. De toute façon, la meilleure chose que vous puissiez faire est de mettre fin à la relation avant de tromper votre partenaire. Si vous décidez toutefois de tromper votre partenaire, il y a des mesures que vous devez prendre pour garder tout cela secret et ne pas éveiller les soupçons.

