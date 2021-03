CAMEROUN :: Hommages au Dr Jonas Kouamouo : Bangangté des pleurs et Bangangté des fleurs pour son maire :: CAMEROON

Le maire a été mis sous la terre de Bangangté qui l’a vu naitre et grandir. Un serviteur loyal et d’une probité morale s’en est allé. Strass et paillettes dans la ville la plus propre du Cameroun.

L’émotion de sa brusque disparition a laissé place à une cérémonie des obsèques digne du maire de la ville. Bangangté s’est réveillé timidement en cette journée du 20 mars 2021. Très tôt la salle des fêtes a été prise d’assaut par les populations. Il fallait réserver un hommage à un digne fils du pays « Il a beaucoup travaillé pour la ville de Bangangté, c’était un militant engagé du Rassemblement du Peuple Camerounais au pouvoir à Yaoundé. Nous sommes fiers de lui, Bangangté ne l’oubliera jamais. Nous pleurons notre président de section. Ce bouquet de fleurs est à lui » Ce militant du RDPC rencontré sur place est partagé, une larme de joie coule sur sa joue, il l’essuie avec une rose contenue dans le bouquet de fleur qu’il tient à la main.

Déjà, sur la place des fêtes de Bangangté Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l’Ouest et représentant personnel du chef de l’Etat à cette cérémonie organisée sous la supervision de Célestine Ketcha Courtes présidente du Comité d'organisation, étaient installés, avec tout le parterre des représentants de toutes les couches administratives, politiques, traditionnelles et sociales. Dans le strict respect des mesures barrières gouvernementales en matière de lutte contre le Covid 19. Dans une ceremonie pleine de couleurs.

Le Président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya. Il a adressé une lettre de condoléance à la veuve du défunt maire de Bangangté. Tout comme, il a décerné au Dr Jonas Kouamouo, une médaille de Grand officier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Le président du Senat, empêché a aussi adressé une lettre de condoléances. Jean Nkueté, secrétaire général du comité central du Rdpc, était là en personne pour rendre hommage au défunt maire de Bangangté. Tout comme Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travux publics et membre influent du Rdpc. Theodore Datouo, vice-président à l’Assemblée nationale a levé la voix en qualité de chef de délégation du Comité Centrale du Rdpc, pour saluer les prouesses de l’ancien président de la section Rdpc Ndé Nord.

Le temps a pris son souffle pour laisser place aux témoignages. Georges Elanga, ministre de la Décentralisation et du développement local, pour qui Dr Jonas Kouamouo comme un « ouvrier de la décentralisation ». Il a demandé aux autres maires, mobilisés à Bangangté sous la houlette de M. Tamba, président national des Communes et villes du Cameroun(Cvuc), de suivre l’exemple de ce qui se fait au sein de la commune de Bangangté, devenue un laboratoire de la décentralisation et du développement local au Cameroun.

C’était un homme politique accompli, Liant son destin politique à celui du maire de Bangangté, madame le ministre de l’Habitat et du développement urbain (Minhdu) a souligné le sens de l’humilité, de diplomatie et de loyauté qui faisait la grandeur de cet homme politique. Le patriarche Manfred Kouatchou a confessé que le Dr Jonas Kouamouo était un homme extrêmement conciliant qui « aimait tout le monde y compris ses ennemis ». Parce que pour lui, l’intérêt du Rdpc-surtout qu’il a été pendant des années président de la grande section du Ndé- était au-dessus des dérives nombrilistes et claniques. Et même ses intérêts personnels étaient occultés au bénéfice de la paix et de la cohésion sociale. D’où l’enchainement et la consolidation des succès électoraux du parti au pouvoir dans toutes les circonscriptions du département du Ndé. Une réalité qui a fait dire que le Rdpc est un bastion du Rdpc à l’Ouest.

C’était aussi un homme des sciences, vice-ce doyen en charge de pharmacie à la faculté des médecines de l’Université des Montagnes. L’université le lui a rendu «Le soleil s’est éteint à l’aube de ton plus beau matin…Tu pars de ta belle mort » Somme toute, loyauté, probité, efficacité semblent avoir conduit la carrière politique et professionnelle du maire de Bangangté. Jean Claude Feutheu a sans doute eu la meilleure formule « tu as gagné tous les combats. Tu quittes la scène au sommet de la gloire.» Finalement, A l’instar des autres personnalités, les des populations (conducteurs de motos, bayam-sellam, agriculteurs, commerçants, enseignants, étudiants) sont venues rendre un ultime hommage au Dr Jonas Kouamouo. Après la parade de la place des fêtes de Bangangté, le cortège funèbre a pris la route de Bamena, une localité située prés de 10 kilomètres de la ville de Bangangté, pour l’inhumation de Dr Jonas Kouamouo dans la stricte intimité familiale.