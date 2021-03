CAMEROUN :: Djamegni Nkouetchou Suzanne, « Le DG Mbemi Nyaknga a honoré les femmes le 8 mars » :: CAMEROON

La présidente du Conseil supérieur du Ndé Annexe-femme, accorde un entretien à Camer.be en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Contente, elle raconte le film du passage du directeur général de la Sonatrel dans leur foyer sis au quartier Mokolo dans l’arrondissement de Yaoundé II.

La parade du 8 mars a été supprimée cette année à cause du contexte sanitaire marqué par la pandémie de Coronavirus. Vous avez fêté malgré des mesures interdisant les rassemblements de plusieurs personnes?

Ne vous enfermez pas dans le mot fête. Il vaut mieux savoir comment les femmes ont célébré cette journée dans un contexte sanitaire aussi risqué. Nous avons regroupé les 13 présidentes, représentantes des associations communautaires du département du Ndé, vivant à Yaoundé et environs autour d’une table. Notre mission à l’occasion de la célébration de cette 36ème édition, consistait à les mettre au même niveau d’information et de compréhension du thème retenu cette année qui était, « leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Il s’agissait de dire aux femmes l’important rôle qu’elles doivent jouer pour barrer la voie à cette maladie qui revient avec des variants plus mortels. Nous avons donc placé la femme au centre de cette lutte.

N’aviez-vous pas peur d’avoir des cas de contamination ?

Nous avons pris des dispositions en termes du respect des mesures barrières. Un portique de désinfection automatique a été installé à l’entrée de la salle. Tout le monde devrait obligatoirement passer par ce dispositif, d’abord pour prendre ses paramètres (la température) et ensuite se laisser couvrir par une nuée de fumée désinfectant. Nous étions strictes sur un principe : tu sors 10 fois, tu passeras 10 fois dans le portique. Un seau-robinet rempli d’eau et du savon pour le lavage systématique des mains a été posé près dans un coin de la cour. Une fois dans la salle, nous remettions des masques de protection aux femmes. La distanciation physique était également respectée.

Vous avez été élue en mars 2020 au Conseil. C’était donc une double célébration?

Une double célébration, oui. Il fallait marquer une pause et regarder dans le rétroviseur pour nous rendre compte de nos états de service après un an à la tête de notre organisation. Ainsi, nous avons donné un coup de neuf à notre foyer. Nous avons permis aux femmes d’avoir accès aux crédits pour leurs différentes activités. Le conseil est mieux organiser en termes de qui fait quoi. Nous avons organisé une causerie éducative le 8 Mars. L’objectif visé était de leur rappeler l’immense rôle qu’elles ont à jouer dans le développement de leurs différentes communautés et partant du pays entant que femme. A ce niveau, nous nous réjouissons de ce que le message soit bien passé.

Le directeur général de la Sonatrel (Société nationale de Transport d’Electricité », Victor Mbemi Nyaknga, vous a visité ce jour. Que représente cette visite pour vous ?

Le directeur général nous a fait l’amitié en nous rendant une visite de courtoisie. Cela nous a galvanisées. Nous nous sommes abreuvées à sa sagesse. Pendant plus de 20 minutes de temps de parole, il s’est exprimé en Medumba (langue du Ndé). Je découvrais le talentueux orateur qu’il est. Il nous a demandé de rester des artisanes de la paix et du développement, d’être les amazones de maman Chantal Biya. Pour immortaliser son passage, il nous a fait l’honneur d’être la toute première élite du Ndé à signer dans notre livre d’or. Nous le remercions pour sa forte contribution pour la construction future de notre foyer et pour le rafraichissement aux femmes. Le DG Mbemi Nyaknga a honoré les femmes le 8 mars. C’est l’occasion de remercier son épouse qui était parmi nous, le président général du Conseil supérieur du Ndé, les présidentes des 13 villages du Ndé, des amies qui nous ont rendu visite et les femmes du conseil ayant organisé la cérémonie.