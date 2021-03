CAMEROUN :: Revue de la presse : Paul Biya, Ngoh Ngoh,Niat, Cavayé, Atanga Nji sur la scène :: CAMEROON

Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence de la République a-t-il des coudées franches au sommet de l’Etat ? Blocage : «Le TCS ignore les ordres de Ngoh Ngoh au profil de Basile Atangana Kouna». Le journal Kalara revele que La demande de levée des scellés sur les comptes de l’ancien ministre suspendue jusqu’à la fin du procès. Le remboursement de 1,2 milliard Fcfa ajourné. L’arrêt des poursuites ordonné par la présidence de la République n’est plus à l’ordre du jour.

De l’autre coté, à la chambre haute et basse du Parlement, la situation des deux présidents est préoccupante. Le journal Terre Promise s’interroge «Niat et Cavaye peuvent-ils repartir?». Au moment où la session de mars s’ouvre dans les deux chambres du Parlement, Marcel Niat Njifenji et, dans une certaine mesure, Cavaye yéguié Djibril, donnent l’impression d’être à bout de souffle. Mais peut-on prendre le risque de les remplacer?

Paul Biya, président de la République assure le Rapatriement des réfugiés de Minawao:«Des dons de Paul Biya pour accompagner quelque 5000Nigérians». Le journal Sans Détours indique que Sous la supervision du ministre de l’Administration territoriale, la première rotation a été effectuée le lundi 08 mars au profil de 425 premiers candidats au retour. Avec dans leurs bagages des produits de premières nécessité gracieusement offerts par le chef de l’Etat, et des tests négatifs au Coronavirus. Une révolution humanitaire telle qu’on a rarement vue dans la prise en charge des réfugiés à travers le monde.

Le Pelican pense que « 425 réfugiés Nigérians rentrent chez eux galvanisés par Paul Biya». Sur les 5000 volontaires qui ont accepté de rentrer au Nigéria, le premier contingent de 425 a quitté le camp de Minawao hier 08 mars. Le chef de l’Etat Paul Biya a dépêché le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji pour le représenter et leur remettre un paquet spécial afin de les aider à s’installer une fois arrivés. Les 4500 autres rejoindront le Nigéria au terme de neuf rotations.

La pandémie du corona virus reste présente avec «L’insouciance de tous les dangers». Cameroon Tribune écrit que Dans les administrations publiques et autres entreprises privées, les gestes de protection contre la pandémie sont observés, entre port du masque, distanciation physique et lavage des mains à l’eau et au gel hydroalcoolique, sans oublier la prise de température. Mais dans les fêtes et les deuils, les bureaux, les marchés et autres petits commerces, la réalité est tout autre.