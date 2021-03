CAMEROUN :: Décès du ministre ADOUM GARGOUM: Les condoléances du MPDR au Ministre des Relations Extérieures :: CAMEROON

Monsieur le Ministre, J’ai appris avec une profonde tristesse, le décès survenu le 8 mars 2021 à Yaoundé, de Monsieur ADOUM GARGOUM, Ministre délégué auprès du Ministre des Relations extérieures, chargé du monde islamique.

En cette douloureuse circonstance, je me fais l’humble devoir moral, ayant fréquenté professionnellement comme collaborateur, ce grand commis de l’Etat, de vous adresser, ainsi qu’à sa famille et l’ensemble du personnel du Département, mes condoléances fraternelles.

Je retiens en effet de ce frère et patriote, l’image d’un homme assidu, réservé, serviable et doté d’une écoute extraordinaire. Il avait l’art de la langue tendre et de la main légère, pour apaiser les conflits et aplanir les incompréhensions. C’était un homme de dialogue.

Puisse son âme reposer en paix, et la grande famille de la diplomatie garder définitivement de lui, le souvenir d’une personne faite pour préserver et promouvoir, avec dextérité et méthode, les justes et légitimes intérêts nationaux de la mère Patrie Cameroun./.