Résurgence de la Covid-19: L'ODS plaide pour le respect scrupuleux des mesures barrières

C'est l'objet de la conférence de presse donnée le vendredi 05 mars 2021 à Yaoundé, par le coordonnateur général de l'Observatoire du Développement Sociétal ( Ods), Lilian Koulou Engoulou. Cette organisation de la société civile camerounaise se joint ainsi au gouvernement qui le 1er mars dernier, a appelé les populations à revenir strictement au respect des mesures barrières contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus laquelle selon eux, revient en force.

" L'Observatoire du Développement Sociétal se joint avec sérieux et gravité aux pouvoirs publics pour tirer énergiquement la sonnette d'alarme et dénoncer le relâchement généralisé quant à l'observation responsable de la discipline sanitaire préconisée face à cette véritable catastrophe. En effet, il est loisible de constater avec consternation que le nombre de contaminés établi à 25 736 au 23 décembre 2020 est passé à 35 714 au 25 février 2021", a fait savoir le coordonnateur général de l'Ods, avant de se demander si, il existe une alerte plus expressive ?

Aussi l'Ods invite-il tous les habitants du Cameroun, à faire preuve de discipline et de rigueur, face à un Covid- 19 qui a déjà dévoilé d'autres mutations, devenant ainsi plus contagieux, et donc plus à même d'atteindre des couches sociales jusqu'ici épargnées. Concrètement, Lilian Koulou Engoulou invite les populations au port systématique du masque dans les lieux publics, au respect de la distanciation physique, au lavage régulier des mains avec du savon et à l'eau coulante, et à l'usage du gel hydroalcoolique.

" LObservatoire du Développement Sociétal suggère par ailleurs aux autorités compétentes, la fermeture de certains lieux de récréation et de relaxation tels que les boîtes de nuit, les cabarets, les snacks-bars, les bars, etc, au motif que l'on y observe une imprudente agglutination des personnes qui, généralement émoussées et émoustillées, n'observent aucune mesure barrière", dira le patron de l'Ods, avant de suggérer que les mairies se chargent de la sensibilisation dans les marchés, et que les mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus, soient strictes dans les agences de voyages, les gares ferroviaires et les aéroports du Cameroun.