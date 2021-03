CAMEROUN :: Kribi: des lycéennes convoquées à cause d’une sextape :: CAMEROON

Il s’agit d’une dizaine de filles de la classe de terminale du lycée bilingue de Kribi, traduites au Conseil de discipline par le proviseur Maurice Noah.

Les pratiques peu orthodoxes tendent à trouver un terrain fertile au sein des établissements scolaires au Cameroun. Hier, l’on parlait du porte-monnaie magique, des actes de violences sur un enseignant conduisant à la mort, aujourd’hui c’est une scène pornographique servie en plein jour par des lycéennes dans une salle de classe pendant une heure de permanence à Kribi. L’opinion a pris connaissance de cette vidéo à travers les réseaux sociaux depuis hier 1er mars.

Une vidéo virale

Ceux qui ont regardé la vidéo déjà supprimée sur YouTube et Facebook parlent des apprenantes en tenue de classe se trémoussent au rythme d’une sonorité américaine bien connue. En effet, ces dernières s’exhibent sans aucune pudeur. Dans cette vidéo obscène, certaines soulèvent leurs robes et laissent entrevoir leurs parties intimes, et font à certains moments comme des «lesbiennes». Elles se touchent sans gêne, d’autres s’embrassent sous le regard de leurs camarades. Aussi se tripotent-elles certaines parties de leurs corps comme pour s’exciter et prendre du plaisir. Entre temps, la scène est filmée par d’autres élèves de la terminale bilingue. Elle est ensuite partagée aux « actrices ». L’une des apprenantes impliquée dans la vidéo l’enverra à son petit ami. Ce dernier va la transférer au proviseur du lycée bilingue de Kribi.

Atteinte aux bonnes mœurs

Les parents desdites apprenantes ont piqué une colère après leur convocation par le proviseur ainsi que les « actrices » face à cette histoire de sextape. Pour l’heure, le Conseil de discipline de l’établissement planche sur leur cas. L’hypothèse de leur exclusion définitive du lycée bilingue de Kribi est envisagée.