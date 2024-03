Cameroun :: Industrie : Un Compromis Gagnant-Gagnant Pour Une Hausse Des Salaires :: Cameroon

La date du 22 mars 2024 restera gravée dans les annales des négociations salariales au Cameroun, alors que la Commission Mixte chargée de l’harmonisation de la grille salariale de la Convention Collective Nationale des Industries de Transformation se réunissait au siège du Syndustricam à Douala (Akwa). Cette réunion, organisée avec la bénédiction du ministère du Travail et de la sécurité sociale s’est déroulée dans un climat de concertation et de détermination à relever les défis qui entravent l’équilibre entre employeurs et employés.

Mise en place par Arrêté du 03 juillet 2023 du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale (MINTSS), cette Commission, présidée par Madame SANKEP Angeline, Directeur des Relations professionnelles au MINTSS, avait pour mission cruciale de revoir les bases salariales pour les salaires modestes sans pour autant affaiblir les employeurs ni fragiliser les employés. Un équilibre délicat à atteindre, mais essentiel pour assurer la pérennité du secteur industriel.

Composée de manière égale de représentants des employeurs et de syndicats de travailleurs, la Commission a été assistée par un Secrétariat technique fourni par le MINTSS. Cette configuration reflétait l’engagement des parties prenantes à œuvrer ensemble pour parvenir à des solutions équitables et durables. Les échanges, bien que parfois animés, ont toujours été empreints d’une volonté commune de trouver un compromis bénéfique à tous.

La tâche à laquelle s’attelait la Commission était d’autant plus délicate que la grille salariale devait être alignée sur le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de 60 000 F CFA, établi par Décret N°2023/00338/PM du 21 mars 2023. Cette exigence légale, tout en visant à améliorer les conditions de travail des employés, devait être conciliable avec les impératifs économiques des entreprises.

Mais d’abord, notons que la Convention Collective Nationale des Industries de Transformation avait déjà fait l’objet d’une révision complète en janvier 2023, consacrant une revalorisation significative de la grille salariale. Cette révision, qui avait été saluée par les deux parties, constituait une première étape vers une meilleure reconnaissance du travail dans le secteur industriel. Ceci aboutira à une revalorisation salariale des catégories I à VI.

Lors de la séance de travail de ce vendredi 22 Mars 2024, le président du Syndustricam, Samuel NJANGA KONDO, a tenu à clarifier sa position « Je ne défends pas le patronat, je défends l’industrie », a-t-il déclaré avec fermeté. Cette affirmation résume l’engagement du Syndustricam à préserver l’industrie tout en assurant le bien-être des travailleurs.

« Nous devons trouver un juste équilibre entre la pérennité de nos entreprises et le bien-être de nos employés (…) Si nos entreprises ferment, nous perdons tous, employeurs et employés. Il est donc impératif de préserver cet équilibre pour garantir la prospérité de notre secteur industriel. » a souligné M. NJANGA KONDO.

Les résultats de ces travaux auront un impact significatif sur la situation des travailleurs et sur le secteur industriel dans son ensemble.