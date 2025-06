Dans une lettre adressée à Monsieur Akeré Muna et parvenue à la rédaction de camer.be ce jour, le leader du Code ( Collectif des organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora) s'indigne contre le rapprochement entre Akeré Muna, candidat déclaré du parti politique Univers à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et Elimbi Lobe.

Monsieur Akere Muna,

Le CODE a pris connaissance avec une profonde consternation d'une vidéo récemment publiée par Monsieur Abel Elimbi Lobè, dans laquelle ce dernier lance sans équivoque un appel ouvert à la haine et à l’ostracisme envers une composante essentielle de la société camerounaise, en particulier la communauté Bamileké. Ces propos gravissimes et irresponsables sont d’autant plus inquiétants qu'ils s’inscrivent dans un contexte sociopolitique déjà très fragile, où les tensions ethniques alimentées par des calculs politiciens menacent dangereusement la paix sociale au Cameroun.

Monsieur Elimbi Lobè, connu pour son discours haineux et discriminatoire envers les Bamileké, s’est particulièrement distingué par des attaques inadmissibles, y compris à l’encontre de figures historiques nationales telles que le héros national Ernest Ouandié, lâchement exécuté par le régime colonialiste auquel il résistait courageusement pour l’indépendance de notre pays. Malgré la gravité de ses propos passés, cet individu continue de bénéficier d’une impunité totale en raison du soutien implicite et explicite du régime en place, qui instrumentalise le tribalisme à des fins politiques.

Le CODE est particulièrement troublé et préoccupé par votre association actuelle avec Monsieur Elimbi Lobè, lequel affirme ouvertement être en Europe en mission pour votre compte. Dans la même vidéo, il appelle explicitement sa communauté ethnique, les Sawa, à se mobiliser pour votre accueil à Paris le 22 juin prochain, tout en accusant gravement et sans fondement les Bamileké de viols et de spoliation des terres appartenant prétendument aux Sawa. Il affirme également que vous lui auriez promis de régler ces prétendus problèmes fonciers en sa faveur en échange de son soutien politique.

Monsieur Muna, vous êtes une personnalité respectée, ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Cameroun, représentant de Transparency International et conseiller auprès de plusieurs dirigeants africains. Votre stature morale et votre engagement déclaré pour la justice et la bonne gouvernance sont en contradiction flagrante avec de telles déclarations haineuses et dangereuses.

Au regard de la gravité exceptionnelle de ces accusations, et compte tenu des risques imminents de violence ethnique et potentiellement de génocide qu'elles font peser sur notre pays, le CODE vous interpelle solennellement et publiquement : il est impératif que vous dénonciez fermement, clairement et sans ambiguïté les propos tenus par Monsieur Elimbi Lobè.

Votre silence ou votre refus de condamner publiquement ces déclarations serait interprété comme un soutien tacite et un consentement à l’instrumentalisation de la haine tribale à des fins électorales. En tant que candidat à la plus haute fonction de l'État, il est de votre responsabilité morale et politique de vous démarquer clairement de ces discours odieux et de rassurer tous les Camerounais quant à votre capacité à incarner une unité nationale authentique et inclusive.

Le CODE attend avec impatience votre réponse avant votre rencontre avec les Camerounais de France prévue à Paris le 22 juin prochain. Nous tenons à rappeler que les Camerounais, dans toute leur diversité, méritent un leadership exemplaire, fondé sur le respect mutuel, la tolérance et l'unité nationale.

Nous espérons vivement que vous serez à la hauteur de cet enjeu crucial pour l’avenir de notre pays.

Recevez, Monsieur Akere Muna, l'expression de notre vigilance républicaine.

Pour le Comité Directeur du CODE

Brice Nitcheu

President

Londres, le 17 juin 2025